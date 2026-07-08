TP.HCM điều động bổ nhiệm 11 cán bộ lãnh đạo

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Định trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi hợp nhất), giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM.

Cùng lĩnh vực này, ông Nguyễn Thiên Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước khi hợp nhất), và ông Trần Văn Út, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước khi hợp nhất), được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM để bố trí công tác theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Cổng TT UBND TP)

Đối với khối ban quản lý dự án, ông Trần Giàu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Ba Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM gồm các ông Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Văn Trình và Nguyễn Công Danh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao Quyết định cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ảnh: Cổng TT UBND TP)

Đối với Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trước sắp xếp), ông Trương Thanh Bình, Phó Trưởng ban, được điều động đến nhận công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trước sắp xếp), được điều động đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận để thực hiện công tác cán bộ.

Ông Dương Thành Công, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trước sắp xếp), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

Ông Vương Hoài Nam, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM (trước sắp xếp), được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện công tác cán bộ.