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Hiến gần 1.000 m² đất, trưởng thôn trẻ mở lối đổi thay ở vùng cao Lào Cai

Thứ Hai, 07:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Tiên phong trồng chè Bát Tiên, hiến gần 1.000 m² đất mở đường, trưởng thôn Cư Seo Mười ở Lào Cai đã tạo niềm tin, vận động 16 hộ dân cùng làm theo. Câu chuyện ở Ải Nam cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đảng viên nêu gương, nói đi đôi với làm.

Ở thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai, trưởng thôn Cư Seo Mười đã tiên phong chuyển đổi cây trồng, hiến đất mở đường, tạo niềm tin để bà con cùng làm theo. Việc làm của người đảng viên trẻ là minh chứng sống động cho yêu cầu nêu gương, nói đi đôi với làm mà Nghị quyết 29 của Trung ương đã nhấn mạnh.

Thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai có 172 hộ, tất cả là đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết là người H'Mông. Lên Ải Nam bây giờ, người ta thấy những đồi chè, đồi quế xanh ngút và những con đường bê tông chạy tới đầu nhà. Người góp nhiều công cho sự đổi thay ấy là anh Cư Seo Mười, đảng viên trẻ, được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới 25 tuổi, đến nay đã gần mười năm.

hien gan 1.000 m dat, truong thon tre mo loi doi thay o vung cao lao cai hinh anh 1
Anh Cư Seo Mười (phải ảnh) đang hướng dẫn bà con thôn Ải Nam, Lào Cai hái chè Bát Tiên.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, nói đi đôi với làm. Ở Ải Nam, yêu cầu ấy đã có lời giải từ chính những việc làm thiết thực của người trưởng thôn trẻ.

Từ người đi làm thuê đến người mở lối làm giàu ở Ải Nam

Gia đình anh Mười từng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những năm trước, anh cùng bạn bè sang tận xã Mường Khương trồng dứa, trồng chuối thuê. Làm thuê để kiếm sống, nhưng anh cũng lặng lẽ học kỹ thuật, học cách làm. Năm 2019, anh về quê, vay ngân hàng 100 triệu đồng thuê đất trồng chuối, ngay vụ đầu đã có lãi.

Khi thấy đất, thời tiết hợp với cây chè, anh lại là người đầu tiên ở Ải Nam trồng chè Bát Tiên. Từ những vườn chè đầu tiên ấy, nay cả thôn đã có 15ha chè, gần 200ha quế, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng mỗi người một năm.

“Đồng chí trưởng thôn vừa trẻ lại vừa năng động, vừa nhanh nhẹn, nên học hỏi được nhiều kinh nghiệm ở nơi khác về chuyển đổi cho nhân dân Ải Nam, đổi thay từng ngày”, chị Vương Thị Phượng, chia sẻ về người trưởng thôn Ải Nam của mình.

Hiến đất làm đường: đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Năm 2023, thôn Ải Nam có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn. Đi cùng với mở đường thì phải có đất, mà với bà con vùng cao, đất sản xuất là tài sản quý giá. Cuộc họp thôn đầu tiên không suôn sẻ, nhiều hộ chưa hiểu, chưa thuận. Anh Mười đã cùng các đảng viên trong thôn, anh tiên phong hiến đất trước, riêng gia đình anh gần 1.000 m², rồi mới đi từng ngõ, gõ từng nhà để thuyết phục bà con hiến đất.

“Với vai trò là trưởng thôn, tôi luôn tuyên truyền, vận động, tạo sự tin tưởng cho bà con nhân dân. Gia đình tôi cũng đi đầu để bà con nhìn vào, tin tưởng và làm theo”, anh Cư Seo Mười cho biết.

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Anh Mười (trong cùng bên trái ảnh) cùng cán bộ đến từng nhà vận động bà con Ải Nam hiến đất mở đường.

Ông Trịnh Minh Tuấn ở thôn Ải Nam có đất nằm trên tuyến đường, trên đó là những hàng cây trồng đã nhiều năm. Ông vẫn nhớ những ngày đầu mình còn chần chừ. “Lúc đầu tôi cũng không đồng ý đâu, vì tôi vừa hiến đất nhiều, lại trúng cả cây cối, cây tôi trồng lâu năm rồi, to rồi, phá đi thì phí. Về sau được trưởng thôn đến vận động, tôi thấy hợp tình hợp lý, đường mở rộng thì về sau dân trong thôn làm ăn dễ dàng hơn”, ông Tuấn kể lại.

Như ông Tuấn, lần lượt cả 16 hộ có đường đi qua đã tự nguyện hiến gần 3.000 m² đất. Con đường đất rộng 3 mét ngày nào nay thành đường bê tông rộng 7 mét, chè, quế của Ải Nam theo đó xuống chợ dễ dàng hơn.

Thế rồi, bà con cùng bàn, cùng làm và giờ cùng hưởng thành quả. Tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mà Nghị quyết 29 nhấn mạnh đã thành chuyện thường ngày ở Ải Nam.

Thước đo nêu gương từ Ải Nam

Nhìn từ câu chuyện ở Ải Nam, ông Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải, cho rằng: “Dân vận khéo không chỉ là nói hay, nói nhiều, mà quan trọng nhất là người cán bộ phải có hành động thực tế, phải xắn tay vào làm để dân thấy, dân tin. Từ việc hiến đất làm đường đến việc chuyển đổi cây trồng, anh Mười đều tiên phong đi đầu. Sự nêu gương cụ thể ấy chính là cách vận động hiệu quả nhất để bà con nhân dân đồng lòng làm theo”.

Những việc làm của người trưởng thôn Ải Nam đã được ghi nhận. Những năm qua, anh Cư Seo Mười nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng, và từng là một trong những người có uy tín của tỉnh Lào Cai được vinh danh tại hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc.

Nghị quyết 29 đặt ra yêu cầu lấy kết quả thực hành đạo đức, thực hành nêu gương làm thước đo phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ở Ải Nam, những điều ấy không phải là khái niệm xa vời. Đó là gần 1.000 m² đất gia đình người trưởng thôn tự nguyện hiến, là những đồi chè được gây dựng từ sự mạnh dạn đổi mới, là con đường từ 3 mét mở rộng thành 7 mét nhờ sự đồng lòng của 16 hộ dân.

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Anh Cư Seo Mười (trái ảnh) cùng bà con chăm sóc những đồi chè Bát Tiên ở Ải Nam.

Từ những việc làm cụ thể ấy, người trưởng thôn Ải Nam đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực vươn lên trong cộng đồng. Khi người cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời vận động sẽ có sức nặng, và niềm tin của bà con được bồi đắp từ chính những đổi thay trong cuộc sống hằng ngày. Ở Ải Nam, lòng dân chính là câu trả lời.

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Lào Cai dốc lực giải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối

VOV.VN - Để sẵn sàng cho siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang dốc toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Từ đo đạc, xác minh nguồn gốc đất đến lập phương án tái định cư, mọi khâu đều được tăng tốc nhằm giao "mặt bằng sạch" đúng tiến độ.

An Kiên-Thanh Nga/VOV-Tây Bắc
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