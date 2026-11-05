Lào Cai dốc lực giải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua 4 thôn thuộc xã Đông Cuông, ảnh hưởng đến 280 hộ dân với diện tích đất thu hồi trên 40ha. Khi được chính quyền địa phương phân tích về ý nghĩa của việc triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Chung và nhiều hộ gia đình ở thôn An Khang, đã bày tỏ sự đồng thuận bàn giao đất ở, đất sản xuất để thực hiện dự án.

Tái định cư phải đi trước một bước. Đến nay, tỉnh Lào Cai đã khởi công 28 khu và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026 và 10 khu tiếp tục khởi công thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để người dân đồng thuận và chủ động tính toán việc xây dựng nhà cửa và chuyển đến nơi ở mới.

Các địa phương tích cựcgiải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối.

Với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai “làm đến đâu phải dứt điểm đến đó”, không chờ đợi, không để công việc kéo dài và không để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, đã được UBND xã Đông Cuông cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt.

Ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết đã bố trí 2 khu tái định cư gồm thôn Trà và thôn Khe Cạn để phục vụ thi công dự án: “Thực hiện theo kế hoạch, lễ phát động của UBND tỉnh về 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng, chúng tôi phát động trên địa bàn xã, cùng với đó, chúng tôi họp hội đồng giải phóng mặt bằng triển khai ngay. Song song với đó, chúng tôi thành lập các tổ đi kiểm đếm và giao nhiệm vụ cho các tổ kiểm đếm vừa kiểm đếm vừa tuyên truyền các hộ gia đình. Đến nay cơ bản người dân rất đồng thuận dự án…”.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài hơn 143 km, qua 12 xã, phường với 9 nhà ga. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 1.400 hộ dân, tổ chức được thống kê, kiểm đếm và 577 hộ được ban hành thông báo thu hồi đất theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu, trước ngày 31/12/2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường; chậm nhất trong quý II/2027 phải thực hiện xong toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Người dân đồng thuận cao với việc thực hiện dự án.

Theo đó, các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Đến nay, xã Xuân Ái đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng ở thôn Trung Tâm và tiếp tục kiểm kê tại các thôn còn lại. Theo ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Ái, các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng được triển khai theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đồng thuận”.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và tỉnh Lào Cai. Với tinh thần khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Lào Cai dốc lực giải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối, đảm bảo tiến độ để ra, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.