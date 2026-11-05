English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lào Cai dốc lực giải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối

Thứ Năm, 16:47, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để sẵn sàng cho siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang dốc toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng. Từ đo đạc, xác minh nguồn gốc đất đến lập phương án tái định cư, mọi khâu đều được tăng tốc nhằm giao "mặt bằng sạch" đúng tiến độ.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua 4 thôn thuộc xã Đông Cuông, ảnh hưởng đến 280 hộ dân với diện tích đất thu hồi trên 40ha. Khi được chính quyền địa phương phân tích về ý nghĩa của việc triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Chung và nhiều hộ gia đình ở thôn An Khang, đã bày tỏ sự đồng thuận bàn giao đất ở, đất sản xuất để thực hiện dự án. 

Tái định cư phải đi trước một bước. Đến nay, tỉnh Lào Cai đã khởi công 28 khu và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026 và 10 khu tiếp tục khởi công thời gian tới. Đây là cơ sở quan trọng để người dân đồng thuận và chủ động tính toán việc xây dựng nhà cửa và chuyển đến nơi ở mới. 

lao cai doc luc giai phong mat bang cho sieu du an duong sat ket noi hinh anh 1
Các địa phương tích cựcgiải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối.

Với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai “làm đến đâu phải dứt điểm đến đó”, không chờ đợi, không để công việc kéo dài và không để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, đã được UBND xã Đông Cuông cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt.

Ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết đã bố trí 2 khu tái định cư gồm thôn Trà và thôn Khe Cạn để phục vụ thi công dự án: “Thực hiện theo kế hoạch, lễ phát động của UBND tỉnh về 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng, chúng tôi phát động trên địa bàn xã, cùng với đó, chúng tôi họp hội đồng giải phóng mặt bằng triển khai ngay. Song song với đó, chúng tôi thành lập các tổ đi kiểm đếm và giao nhiệm vụ cho các tổ kiểm đếm vừa kiểm đếm vừa tuyên truyền các hộ gia đình. Đến nay cơ bản người dân rất đồng thuận dự án…”.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài hơn 143 km, qua 12 xã, phường với 9 nhà ga. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 1.400 hộ dân, tổ chức được thống kê, kiểm đếm và 577 hộ được ban hành thông báo thu hồi đất theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu, trước ngày 31/12/2026 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường; chậm nhất trong quý II/2027 phải thực hiện xong toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

lao cai doc luc giai phong mat bang cho sieu du an duong sat ket noi hinh anh 2
Người dân đồng thuận cao với việc thực hiện dự án.

Theo đó, các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Đến nay, xã Xuân Ái đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng ở thôn Trung Tâm và tiếp tục kiểm kê tại các thôn còn lại. Theo ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Ái, các bước trong quy trình giải phóng mặt bằng được triển khai theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đồng thuận”.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và tỉnh Lào Cai. Với tinh thần khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, tỉnh Lào Cai dốc lực giải phóng mặt bằng cho "siêu dự án" đường sắt kết nối, đảm bảo tiến độ để ra, hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Phú Thọ tập trung gỡ vướng 210ha mặt bằng
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Phú Thọ tập trung gỡ vướng 210ha mặt bằng

VOV.VN - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua tỉnh Phú Thọ dài khoảng 99km. Với đoạn qua Vĩnh Phúc cũ dài khoảng 42km, cần thu hồi 210ha đất. Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Phú Thọ tập trung gỡ vướng 210ha mặt bằng

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Phú Thọ tập trung gỡ vướng 210ha mặt bằng

VOV.VN - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua tỉnh Phú Thọ dài khoảng 99km. Với đoạn qua Vĩnh Phúc cũ dài khoảng 42km, cần thu hồi 210ha đất. Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Lên phương án tái định cư 7.347 hộ dân
Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Lên phương án tái định cư 7.347 hộ dân

VOV.VN - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 426km sẽ được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng 109 khu tái định cư cho 7.347 hộ dân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2/2027.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Lên phương án tái định cư 7.347 hộ dân

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Lên phương án tái định cư 7.347 hộ dân

VOV.VN - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 426km sẽ được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng 109 khu tái định cư cho 7.347 hộ dân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 2/2027.

Quốc hội chốt dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 289.339 tỷ đồng
Quốc hội chốt dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 289.339 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư 289.339 tỷ đồng, chiều dài tuyến chính khoảng 363 km, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Quốc hội chốt dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 289.339 tỷ đồng

Quốc hội chốt dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 289.339 tỷ đồng

VOV.VN - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư 289.339 tỷ đồng, chiều dài tuyến chính khoảng 363 km, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Tại Tờ trình Quốc hội xem xét, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy mô, phạm vi một số đoạn tuyến để phù hợp với quy hoạch, nhu cầu vận tải và điều kiện thực tế.

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

VOV.VN - Tại Tờ trình Quốc hội xem xét, thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chính phủ đề xuất điều chỉnh quy mô, phạm vi một số đoạn tuyến để phù hợp với quy hoạch, nhu cầu vận tải và điều kiện thực tế.

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng
Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

VOV.VN - Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm và điều chỉnh nhiều hạng mục nhằm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nâng cao hiệu quả kết nối đường sắt và logistics.

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

Tăng vốn, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm vào tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

VOV.VN - Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bổ sung đoạn Yên Viên - Gia Lâm và điều chỉnh nhiều hạng mục nhằm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nâng cao hiệu quả kết nối đường sắt và logistics.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp