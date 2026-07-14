Hiện thực hóa nghị quyết Đại hội bằng những kết quả cụ thể, thiết thực

Từ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đến chuyển đổi số, Nghệ An đang tạo nên khí thế mới, quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Dấu ấn rõ nét nhất sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là sự phát triển tích cực của kinh tế - xã hội. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, các khu công nghiệp như VSIP Nghệ An, WHA và Khu kinh tế Đông Nam ngày càng khẳng định sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều dự án FDI quy mô lớn được cấp phép, góp phần mở rộng sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng hay số lượng dự án đầu tư, hiệu quả của việc triển khai nghị quyết còn thể hiện sinh động trong đời sống người dân

Không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng hay số lượng dự án đầu tư, hiệu quả của việc triển khai nghị quyết còn thể hiện sinh động trong đời sống người dân. Những tuyến đường mới được mở rộng, những nhà máy hiện đại đi vào hoạt động, các khu dân cư ngày càng khang trang, dịch vụ công thuận tiện hơn, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn.

Đặc biệt, mỗi năm Nghệ An đang tạo ra hàng chục nghìn việc làm, thu hút nhiều lao động địa phương trở về quê hương làm việc, ổn định cuộc sống và gắn bó với gia đình. Chị Nguyễn Thị Thảo, làm việc tại Khu Công nghiệp VHA 1 Nghệ An cho biết: “Gần 1 năm qua, tôi về làm việc ở đây, gần nhà, gần gia đình, con cái, mức thu nhập tầm 10 - 12 triệu đồng. Làm ở gần nhà thì chi tiêu hợp lý hơn”.

Những tuyến đường mới được mở rộng, những nhà máy hiện đại đi vào hoạt động, các khu dân cư ngày càng khang trang, dịch vụ công thuận tiện hơn, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng hơn

Để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động, bám sát các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại cơ sở, việc triển khai nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiều địa phương đã có những chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhân dân. Ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, theo hướng gần dân sát, cơ sở, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

“Đối với địa bàn vùng cao biên giới, triển khai thủ tục hồ sơ qua hệ thống công nghệ thông tin, bà con tiếp cận chậm hơn, nhưng có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì bà con yên tâm, hiệu quả hơn nhiều. Cấp ủy chỉ đạo rốt ráo, trước kia làm việc theo giờ hành chính, bây giờ phục vụ nhân dân là chính”, ông Duyệt chia sẻ.

Những nỗ lực đó đang tạo nên kết quả rõ rệt. Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Nghệ An tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Bên cạnh thành công nổi bật trong thu hút đầu tư nước ngoài, khu vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 23,02%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,02%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh mẽ với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thành công, thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách trong sáu tháng đầu năm. Công tác thu hút đầu tư cũng đạt kết quả ấn tượng khi tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mỗi năm, Nghệ An đang tạo ra hàng chục nghìn việc làm, thu hút nhiều lao động địa phương trở về quê hương làm việc, ổn định cuộc sống và gắn bó với gia đình

Theo ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, thực tiễn cho thấy nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả và sáng tạo.

“Trước hết, phải đột phá về tư duy và phải đổi mới mô hình tăng trưởng; phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đáp ứng được yêu cầu, mong muốn phát triển trong giai đoạn tới, trong kỷ nguyên mới. Với tỉnh, phải tập trung hiện đại hóa những động lực tăng trưởng, đặc biệt là đô thị Vinh - Cửa Lò, phát triển theo hướng hiện đại, động lực để thúc đẩy phát triển đô thị cũng như tạo nguồn lực. Rồi phải tiếp tục cụ thể hóa và mở rộng khu Kinh tế Đông Nam thu hút đầu tư”, theo ông Nguyễn Khắc Thận.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đang từng bước chuyển hóa những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thành những kết quả cụ thể, thiết thực. Những thành quả đạt được sau hơn một năm triển khai nghị quyết không chỉ tạo thêm niềm tin và động lực phát triển, mà còn là nền tảng quan trọng để Nghệ An bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới.