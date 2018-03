Hình ảnh lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội

Ngay từ sớm, công tác chuẩn bị cho lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội đã diễn ra chu đáo, trang nghiêm. Hàng dài đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể có mặt tại sân trước Hội trường để chuẩn bị vào viếng. Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải" được đưa vào bên trong nơi diễn ra nghi lễ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng - Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước thành kính viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tiếp đến đại diện là các bộ, ban, ngành, đoàn thể... đến đặt vòng hoa, viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong ảnh: Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng vào viếng. Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước. Đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoàn Ban Kinh tế Trung ương do ông Cao Đức Phát dẫn đầu vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đoàn Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn vào dâng hương, viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể... đến viếng ghi sổ tang. Đại diện các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân. trưởng đoàn báo Nhân dân kính viếng và dâng hương trước di ảnh nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Thành ủy - HĐND - UBND Tp. Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đặt vòng hoa kính viếng. Vòng hoa kính viếng của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đều phải treo cờ rủ./.

