Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang

Sáng nay (20/3), tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu lúc 8h sáng

Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, hơn 30 đoàn Đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm người dân Thủ đô đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Đoàn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn

Tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng 8 giờ sáng, Lễ viếng bắt đầu trong không khí trang nghiêm, xúc động và tiếng nhạc trầm buồn của bài “Hồn tử sĩ”. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang đã tóm tắt tiểu sử và quá trình hoạt động của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong đó nêu bật công lao to lớn của một người từng đứng đầu Chính phủ và là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta noi theo.

“Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiêu huân, huy chương cao quý khác của Việt nam và quốc tế”, diễn văn có đoạn.

Vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đầu tiên là Đoàn gia đình, họ hàng nội, ngoại.

Tiếp đó, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn vào viếng. Sau phút tưởng niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi vòng quanh linh cữu, tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và đến chia buồn với gia quyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi vào sổ tang tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải- anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.”

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm Trưởng đoàn

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng. Trong sổ tang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: “Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước giàu, dân chủ công bằng văn minh.”

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khai do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn

Tiếp đó, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, TP HCM, Hà Nội, Đoàn quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, hơn 30 đoàn Đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm người dân Thủ đô đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Trong không khí thành kính và trang nghiêm, đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các tầng lớp nhân dân đã đến thắp nén hương, bày tỏ lòng tiếc thương đối với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, vị lãnh đạo có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Lần lượt các đoàn vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu; Đoàn đại biểu Chính phủ do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu Quốc hội do ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Thủ tướng Phan văn Khải tại Hà Nội

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình Xúc động viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Đồng chí là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng phấn đấu hết sức mình vì một nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bắng, văn minh" để xứng đáng với những công lao to lớn của đồng chí".

Ghi vào sổ tang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ viết: "Vô cùng thương tiếc, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin kính cẩn vĩnh biệt đồng chí, chú Sáu, anh Sáu kính mến, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, người anh vô cùng thân thiết, gần gũi của Chính phủ, của người dân và doanh nghiệp! Xin hứa với đồng chí, Chính phủ sẽ luôn kiên định mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp!"

Các đoàn đại biểu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội

Tiếp đó, đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố; Đại sứ các nước, trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội... vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hà Nội.

Trong buổi sáng nay, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội khá ấm áp. Đến trưa, người dân đứng dọc 2 bên đường chờ vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khiến phương tiện đi trên đường Lê Hồng Phong di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phân luồng cho các phương tiện đi theo hướng đường Bà Huyện Thanh Quan và Chùa Một Cột để giảm tải cho đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ kéo dài đến hết chiều mai (21/3)./.

