Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Các vấn đề cần được tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ môi trường đó là cân nhắc việc thể chế hóa quan điểm đã được xác định rõ trong kết luận số 75 của Trung ương về bảo đảm nguồn lực tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; quy định về kiểm soát xả thải; phân cấp, phân quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, cơ chế phối hợp xác định trách nhiệm giữa các cơ quan địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có phạm vi hoạt động liên tỉnh và xác định rõ vai trò điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tính hợp lý và sự phù hợp chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh khi đặt ra yêu cầu năng lực đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường; rà soát, nhận diện tác động đến di sản văn hóa và và việc di dân tái định cư trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy định về tần suất kiểm kê khí thải nhà kính phù hợp với đặc thù công nghệ của một số ngành, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp và năng lực của các tổ chức thẩm định…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp

Về vấn đề nguồn chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết quan điểm của Bộ: "Việc luật hóa mức sàn tối thiểu 2% chi sự nghiệp bảo vệ môi trường sẽ tạo ra cứng nhắc trong cái việc phân bổ. Vì vậy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị không quy định cứng tỷ lệ 2% tổng chi ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, mà theo dự luật, theo các văn bản Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Về quy định kiểm soát xả thải trên cơ sở xem xét nồng độ, tải lượng và khả năng chịu tải thực tế của nguồn nước theo mùa, gắn với trách nhiệm công bố công khai khả năng chịu tải của lưu vực sông làm căn cứ cấp phép minh bạch, khoa học, dự thảo luật quy định không cho phép xả thải vào nguồn nước đã hết khả năng chịu tải đối với tất cả các thông số bắt buộc đánh giá, trừ một số trường hợp đặc biệt không làm gia tăng hoặc làm giảm ô nhiễm môi trường nước mặt, đồng thời giao cho Chính phủ quy định việc xả thải vào nguồn nước còn khả năng chịu tải đối với một số thông số. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị giữ nguyên như quy định của dự thảo. Trong trường hợp nguồn nước chỉ hết khả năng chịu tải đối với một số thông số nhưng vẫn còn khả năng chịu tải đối với một số thông số khác, việc áp dụng không cho phép xả thải có thể gây khó khăn trong việc tiếp nhận, cấp phép đầu tư các dự án, qua đó ảnh hưởng đến yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Liên quan đến phân quyền, phân cấp cho địa phương thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như dự thảo theo hướng phân cấp, phân quyền cho địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện vai trò điều phối giữa các vấn đề có tính liên vùng, liên tỉnh.

Việc quy định kiểm kê khí thải nhà kính hàng năm, theo cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm thực hiện quy định về hướng dẫn chung của quốc tế, đồng thời đảm bảo dữ liệu được kịp thời phục vụ vận hành thị trường carbon trong nước, tham gia thị trường carbon thế giới theo thông lệ quốc tế.

Cho ý kiến kết luận về những nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lưu ý: "Hàng năm bố trí bảo đảm nguồn lực để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, không bố trí thấp hơn nhưng sẽ cân đối hàng năm, bảo đảm được linh hoạt. Thứ hai là về quản lý mặt nước, phải đánh giá khả năng chịu tải để mà cân đối việc cấp phép. Nếu cứng nhắc một thông số là không đảm bảo, không đánh giá hết khả năng sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Về tần suất kiểm kê khí nhà kính nên giữ lại theo quy định hiện nay là 2 năm. Nếu như các quy định, yêu cầu của quốc tế, thì điều chỉnh còn không thì thôi, việc điều chỉnh hàng năm sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, phát sinh thêm chi phí, không cần thiết".

Đối với dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), một số vấn đề cần tiếp thu liên quan đến quy hoạch không gian biển, các hoạt động trên biển phải tuân thủ quy hoạch không gian biển, bảo đảm phù hợp với mục đích sử dụng, phạm vi diện tích và phương thức sử dụng; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thống nhất, dùng chung, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ và cập nhật; vai trò của cộng đồng ven biển; kiểm soát ô nhiễm; chính sách thu hút đầu tư kinh tế biển; giấy phép hoạt động nhận chìm ở biển… Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung nào thuộc thẩm quyền Quốc hội thì đưa vào luật, nội dung nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ đưa vào Nghị định.