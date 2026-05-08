Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

Phát biểu khai mạc hội thảo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho rằng, trong quản lý hành chính nhà nước, quyết định hành chính đóng vai trò rất quan trọng, là công cụ quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội và thể hiện quyền lực công thông qua các văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Quyết định hành chính không chỉ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của người dân; đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của cả cộng đồng xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo.

Chính vì vậy, việc ban hành quyết định hành chính đòi hỏi phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng quy trình, thủ tục và đặc biệt phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước cũng như nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong từng giai đoạn cụ thể.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang quyết liệt xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, thì yêu cầu này càng trở nên cấp thiết.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, việc ban hành quyết định hành chính vẫn còn những khó khăn, vướng mắc và bất cập nhất định; chưa được thực hiện thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và các lĩnh vực khác nhau. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của đất nước.

Trong thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương lớn, các nghị quyết trụ cột với những chỉ đạo rất quan trọng về xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch; hoàn thiện hệ thống pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy mọi tiềm năng, tạo động lực và nguồn lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Hiện nay, Bộ Tư pháp được giao xây dựng dự thảo Nghị định quy định thủ tục ban hành quyết định hành chính nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; phù hợp với Hiến pháp năm 2013; khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động ban hành quyết định hành chính; góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật và bảo đảm xây dựng nền hành chính hiện đại, liêm chính, phục vụ hiệu quả yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành sớm trình Chính phủ dự thảo nghị định này. Khi điều kiện chín muồi, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xây dựng dự án Luật Ban hành quyết định hành chính.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận về những nhóm vấn đề chính như: Sự cần thiết và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyết định hành chính, định hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về thủ tục ban hành quyết định hành chính; Thực trạng quy định pháp luật và những vấn đề bất cập, vướng mắc trong quy định của pháp luật về ban hành quyết định hành chính; Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong ban hành quyết định hành chính; Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp, giải quyết công việc liên quan đến vấn đề ban hành quyết định hành chính; Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về thủ tục ban hành quyết định hành chính và khuyến nghị đối với Việt Nam;…

Hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính" do Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức.

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Bùi Thị Nam, Phó Cục trưởng, Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu xây dựng pháp luật không giống trước đây nữa, mà cần cụ thể, linh hoạt và tránh tạo thêm tầng nấc thủ tục không cần thiết.

Do đó, trước mắt chúng tôi xây dựng Nghị định quy định thủ tục ban hành quyết định hành chính. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nghị định vẫn được nghiên cứu theo hướng có thể phát triển thành luật trong tương lai khi điều kiện chín muồi.

"Có ý kiến cho rằng dự thảo cần xây dựng một quy trình đầy đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng dự thảo, chúng tôi cũng nhận được ý kiến rằng nếu quy định quá chi tiết, phức tạp sẽ khó đáp ứng yêu cầu xử lý công việc nhanh trong thực tiễn quản lý hiện nay. Có những trường hợp sáng đề xuất, chiều đã phải ban hành quyết định để đáp ứng yêu cầu cấp bách. Vì vậy, dự thảo nghị định chủ yếu đưa ra các nguyên tắc cơ bản, còn việc tổ chức thực hiện sẽ giao quyền chủ động cho cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo tốt hơn nữa", bà Bùi Thị Nam cho biết.