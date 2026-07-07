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Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Ba, 12:32, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Lâm Đồng và đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

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Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Diễn văn kỷ niệm đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Lục quân. Từ lớp Huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được thành lập ngày 7/7/1946 theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

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Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân

Trong 80 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội hai nước Lào, Campuchia; đào tạo 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự cùng hàng nghìn cán bộ cao cấp lý luận chính trị. Nhiều học viên trưởng thành từ mái trường này đã trở thành các tướng lĩnh, nhà khoa học quân sự và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng Học viện Lục quân. Trong thư, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Học viện trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời bày tỏ tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân trong suốt 80 năm qua.

Đại tướng yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại, trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của cả nước và khu vực.

"Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng khoa học, hiện đại, sát thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục - đào tạo. Học viện phải chủ động nghiên cứu, dự báo và tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nghệ thuật quân sự, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại; đến năm 2045 trở thành nhà trường thông minh, hiện đại, tốp đầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và trong khu vực", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Lục quân.

Dịp này, Học viện Lục quân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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