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Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng

Thứ Ba, 21:42, 30/06/2026
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VOV.VN - Chiều 30/6, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2024 - 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Cùng dự có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước.

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Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất những nội dung cốt lõi của kết quả phối hợp đã đạt được, những điểm mới của Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng; xác định rõ trách nhiệm và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm Quy chế phối hợp sau khi ký được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng luôn xác định việc phối hợp với Kiểm toán Nhà nước là yêu cầu khách quan, thường xuyên; vừa bảo đảm tính độc lập của hoạt động kiểm toán, vừa góp phần giúp Bộ Quốc phòng chủ động phát hiện hạn chế, chấn chỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực được Đảng, Nhà nước giao.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hội nghị không chỉ là dịp đánh giá, tổng kết, mà còn cập nhật, tạo nền tảng ổn định cho quan hệ phối hợp lâu dài giữa hai cơ quan; xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, phương thức phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu độc lập, khách quan, công khai, minh bạch với yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và đặc thù của nhiệm vụ quốc phòng.

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Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ký kết Quy chế phối hợp.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, khách quan và xây dựng với Bộ Quốc phòng. Hoạt động kiểm toán không chỉ góp phần xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính, mà còn giúp Bộ Quốc phòng nhận diện rủi ro, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp; nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng quản lý. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải chủ động nghiên cứu các phát hiện, kiến nghị kiểm toán để nhận diện những bất cập có tính hệ thống; từ đó sửa đổi quy trình nội bộ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế quản lý không còn phù hợp. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi chuyên đề, đào tạo, bồi dưỡng và tổng kết thực tiễn; định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế, kịp thời kiến nghị sửa đổi khi pháp luật, tổ chức hoặc thực tiễn nhiệm vụ có thay đổi lớn.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam" tặng các lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2024 - 2026, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng đã có sự phối hợp khá chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức hoạt động kiểm toán theo Quy chế phối hợp. Việc phối hợp công tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đoàn kiểm toán, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán, đồng thời giúp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính nắm bắt thông tin kịp thời, đầy đủ hơn về hoạt động của các đơn vị được kiểm toán, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị trong quân đội.

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Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước" tặng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Cùng với đó, quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được duy trì nền nếp, có đầu mối, có trách nhiệm, ngày càng thực chất. Kết quả kiểm toán và việc thực hiện kiến nghị đã góp phần trực tiếp củng cố kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công trong quân đội. Đồng thời, thông qua kiểm toán, nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện đã được phát hiện, kiến nghị xử lý, tạo cơ sở để Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nội bộ.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chụp ảnh chung với các đại biểu.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tặng các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” tặng Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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