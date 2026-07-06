Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 177/NQ-CP về việc đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình lập pháp năm 2026 và yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về nội dung, hồ sơ đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật theo đúng quy định; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 tại Kỳ họp không thường lệ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Bộ Quốc phòng, dự án Luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật, gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự và Luật Dân quân tự vệ.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 4/7/2026.