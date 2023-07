“Cần hết sức nhanh nhạy, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội”, là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 18 (mở rộng) diễn ra hôm nay (5/7) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị của Đắk Lắk còn nhiều tồn tại hạn chế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (chỉ đạt 18,1% so với kế hoạch); thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra; tỉ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng; tiến độ triển khai các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực phát sinh diễn biến mới, phức tạp, công tác bám địa bàn chưa tốt…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án công trình xây dựng cơ bản, ưu tiên các dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, công tác giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Buôn Ma Thuột -Khánh Hoà…; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội…

Ông Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục bán sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách hành chính. Đặc biệt, các địa phương đơn vị phải chủ động, nhanh nhạy giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh: “Phản ứng trước những vấn đề mới phát sinh ở một số cơ quan địa phương còn chậm. Có những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình quản lý trên địa bàn địa phương mà giống như việc của ai ấy, phản ứng rất chậm. Lẽ ra những người lãnh đạo phải nhận định tình hình, nắm bắt tình hình và phải có phản ứng tức thời để giải quyết những vấn đề phát sinh thì cái này cần rút kinh nghiệp và phải hết sức chủ động”.