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Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Thứ Sáu, 14:30, 18/09/2026
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VOV.VN - Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2011

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề "Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới". 

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố bất lợi như: lãi suất tăng trở lại ở một số nền kinh tế lớn, lạm phát còn ở mức cao, xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng… Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, Kết luận số 18 của Trung ương đã xác định chuyển trọng tâm từ phục hồi tăng trưởng sang tạo lập nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng và phát triển mới, với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới. 

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Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%- mức cao nhất kể từ năm 2011. Nhiều tổ chức dự báo, tăng trưởng quý III có thể vượt 9%. Những tháng qua, các lĩnh vực, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng; khu vực dịch vụ và nông nghiệp duy trì đà phát triển tích cực. Các động lực tăng trưởng khác cũng ghi nhận kết quả khả quan.

Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI đạt khoảng 40,6 tỷ USD.  Nhiều dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đạt kết quả tích cực. Giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh; du lịch, thương mại và tiêu dùng tiếp tục là những điểm sáng của nền kinh tế.

Về các giải pháp chính cần tiếp tục quan tâm thực hiện trong năm 2027, ông Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh đến việc thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng. Trong đó nhấn mạnh vấn đề quản trị thực thi; chủ trương, chính sách được ban hành đúng, nhưng vấn đề quan trọng là quá trình thực thi ở các cấp, các ngành và trong triển khai tại các địa phương, các vùng.

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Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2026.

Công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thời gian gần đây và trong thời gian tới, Việt Nam tổ chức những hoạt động đối ngoại, ngoại giao rất quan trọng, qua đó khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

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 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Phan Xuân Thủy, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 và các mục tiêu với tầm nhìn dài hạn, việc đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử.

Đổi mới mô hình phát triển trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia tạo ra năng lực phát triển mới; chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực và phát triển; nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng đời sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, để góp phần tạo nền tảng chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

"Công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; ở trong nước và ngoài nước; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thông qua công khai, minh bạch thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội", ông Phan Xuân Thủy lưu ý.

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Các đại biểu tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 24, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Tiếp tục tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Nguyễn Vân/VOV.VN
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