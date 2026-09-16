Ban Tuyên giáo Trung ương công bố biểu trưng ngành Tuyên giáo

Biểu trưng ngành tuyên giáo được thiết kế theo hình tròn, có bố cục rõ nét, tổng thể hài hòa, mang màu sắc đặc trưng của Đảng; đồng thời thể hiện sự ổn định, vững chắc, năng động, hiện đại và tinh thần hội nhập quốc tế.

Nổi bật ở vị trí cao nhất, chính giữa biểu trưng là hình tượng búa - liềm, biểu tượng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Trung tâm biểu trưng là hình ảnh cuốn sách mở và ngòi bút, khái quát chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Cuốn sách được cách điệu như bông hoa sen - quốc hoa Việt Nam, mang ý nghĩa về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Biểu tượng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số với ba vòng elip đồng tâm được đặt giữa cuốn sách, thể hiện vai trò đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Hình ảnh bánh răng tượng trưng cho công nghiệp, thể hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước có nền công nghiệp hiện đại trong tương lai gần.

Biểu trưng ngành tuyên giáo.

Hai dải bông lúa chín vàng uốn quanh biểu trưng gợi nhắc nền văn minh lúa nước và tư tưởng “lấy dân làm gốc” được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Hai màu đỏ, vàng chủ đạo vừa tượng trưng cho màu Quốc kỳ, vừa là màu sắc đặc trưng của các cơ quan Đảng, Trung ương; qua đó thể hiện nhất quán quan điểm đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Dòng chữ “Tuyên giáo" được trình bày đậm nét, mạnh mẽ và nổi bật ở phía dưới biểu trưng.

Theo Quyết định số 80-QĐ/BTGTW, việc sử dụng, khai thác giá trị biểu trưng phải bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, mã số bảo mật chống giả và các quy định của pháp luật. Khi trình bày biểu trưng trên nền màu, nhất là nền đỏ trùng với màu nền biểu trưng, phải có nét viền vàng bao quanh; đối với các sự kiện, ưu tiên lựa chọn nền sáng để bảo đảm khả năng nhận diện.

Việc ban hành biểu trưng thống nhất góp phần xây dựng hình ảnh chính quy, hiện đại, tăng cường nhận diện và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành tuyên giáo trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.