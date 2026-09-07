Ngày 5/9/2026, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Thông báo số 11-TB/BTGTW về việc phân công công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó:

1. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về toàn bộ hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo; điều hành chung hoạt động của Ban; phân công, ủy quyền cho các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo, xử lý công việc theo lĩnh vực được phân công và trực tiếp chỉ đạo, xử lý các công việc sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, định hướng lớn trong các lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng; lý luận; tuyên truyền; báo chí; xuất bản; khoa giáo; văn hóa - văn nghệ.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng.

- Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; theo dõi, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng và các lĩnh vực tuyên giáo.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung tuyên truyền của hệ thống báo chí, truyền thông, xuất bản; những vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp về tư tưởng, dư luận xã hội; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; dự báo các vấn đề chiến lược phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.

- Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng công tác chính trị, tư tưởng trên không gian mạng; bảo đảm an ninh tư tưởng trong điều kiện chuyển đổi số và phát triển trí tuệ nhân tạo.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; định hướng các vấn đề lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, môi trường, xã hội.

- Chủ trì các cuộc họp Lãnh đạo Ban; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, công tác cán bộ, tổ chức, tài chính và hoạt động nội bộ của Ban; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Lãnh đạo Ban.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo; định hướng các vấn đề lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, môi trường, xã hội.

- Chủ trì các cuộc họp Lãnh đạo Ban; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, công tác cán bộ, tổ chức, tài chính và hoạt động nội bộ của Ban; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Lãnh đạo Ban.

- Chỉ đạo, điều phối hoạt động của các Phó Trưởng Ban theo chương trình, kế hoạch công tác. Quyết định hoặc ủy quyền cho các đồng chí Phó Trưởng Ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban khi cần thiết. Khi Trưởng Ban vắng mặt, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực điều hành công việc chung của Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực

Giúp Trưởng Ban chỉ đạo xử lý công việc hằng ngày; chỉ đạo thẩm định và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban đối với các báo cáo định kỳ, đột xuất, các đề án, chương trình, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; được Trưởng Ban ủy quyền giải quyết công việc khi cần thiết; điều hành công việc chung của Ban khi Trưởng Ban vắng mặt; trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

- Phụ trách lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ và bí mật nhà nước.

- Chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị; truyền thông chính sách, báo chí, xuất bản; văn hoá, văn nghệ; chỉ đạo triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành.

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định số 19-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, thi đua, khen thưởng và công tác nội bộ cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Lương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng của Ban.

- Chỉ đạo chuẩn bị họp giao ban lãnh đạo Ban với trưởng các đơn vị trực thuộc Ban.

- Theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với các cơ quan, tổ chức, địa phương: Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng uỷ Chính phủ; Đảng uỷ Quốc hội; Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân Dân; Tạp chí Cộng sản; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và 10 hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; các tỉnh, thành ủy: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Trực tiếp phụ trách Vụ Lý luận chính trị; Vụ Báo chí - Xuất bản; Vụ Văn hoá - Văn nghệ; Văn phòng; Vụ Địa phương 1.

- Tham gia hội đồng, ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

3. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban

Giúp Trưởng Ban lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban đối với các nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo thực hiện công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, việc làm; y tế, thể dục, thể thao; gia đình và trẻ em; lao động, thương binh, xã hội; công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo công tác khoa giáo gắn với triển khai Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Phụ trách công tác chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo xây dựng nền tảng số dùng chung, cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên giáo toàn ngành.

- Chỉ đạo công tác điều tra, nắm bắt, phân tích, dự báo dư luận xã hội; định kỳ báo cáo Trưởng Ban phục vụ tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với các cơ quan, tổ chức, địa phương: Quân uỷ Trung ương; Đảng uỷ Công an Trung ương; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng hội Y học Việt Nam; Hội Đông y Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; các tỉnh uỷ: Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ.

- Trực tiếp phụ trách Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Giáo dục; Vụ Y tế và Thể thao; Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Khoa học của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tham gia hội đồng, ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

4. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban

Giúp Trưởng ban lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban đối với các nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; công tác hợp tác quốc tế của Ban.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh dư luận trên truyền thông quốc tế và công tác thông tin, tuyên truyền đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Theo dõi, phối hợp công tác tuyên giáo với các cơ quan, tổ chức, địa phương; Bộ Ngoại giao; Bộ Xây dựng; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thanh tra Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các tỉnh, thành ủy: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long.

- Trực tiếp phụ trách Vụ Tuyên truyền; Vụ Thông tin - Đối ngoại; Vụ Địa phương 2; Vụ Địa phương 3.

- Thực hiện nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan.

- Tham gia hội đồng, ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

5. Các đồng chí Phó Trưởng ban kiêm nhiệm

- Tham dự các cuộc họp Lãnh đạo Ban

- Tham gia lãnh đạo, chỉ đạo một số chương trình, đề án và công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban.

- Phối hợp với Lãnh đạo Ban trong nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các đề án, văn bản của Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan đến lĩnh vực, cơ quan nơi công tác.

- Làm cầu nối trong phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với cơ quan nơi đồng chí công tác; định kỳ trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu của Ban.