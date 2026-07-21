Hội nghị liên tịch giữa Quân khu 2 với các đơn vị thuộc QĐND các tỉnh Bắc Lào

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Khăm-phiu Mạ-ni-vông, Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 2, Quân đội nhân dân Lào đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lại Tiến Giang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Đặng Xuân Thành, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; đại biểu Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; lãnh đạo đơn vị trực thuộc Quân khu và các đơn vị trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Quân khu và các đơn vị trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào đã trao đổi thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa bàn phụ trách; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đồng thời đánh giá kết quả hợp tác năm 2025 và đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2025, Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn các tỉnh Bắc Lào (các đơn vị Bắc Lào) thực hiện tốt các nội dung biên bản ghi nhớ hai bên đã ký kết. Bộ Tư lệnh và các đơn vị Quân khu 2 đã tổ chức 15 đoàn/116 lượt cán bộ sang thăm, làm việc với các đơn vị Bắc Lào và tổ chức đón tiếp 18 đoàn/320 lượt cán bộ các đơn vị, địa phương của Lào đến thăm, làm việc.

Quang cảnh hội nghị.

Quân khu chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh Điện Biên, Sơn La phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phông Sa Lỳ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng chống tội phạm, duy trì ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các dịp sự kiện chính trị quan trọng của hai nước.

Quân khu chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh tham mưu cho chính quyền các địa phương hỗ trợ các chỉ tiêu cho con, em các đơn vị Bắc Lào sang học tập tại các trường đại học trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn, tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm trên các mặt công tác và bồi dưỡng tiếng Việt ngắn hạn cho 65 cán bộ các đơn vị Bắc Lào.

Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Bắc Lào tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong năm 2025 và 9 hài cốt liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2026 về nước an táng, bảo đảm chu đáo, trọng thị, trang nghiêm.

Công ty Hợp tác quốc tế 705 của Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh Bắc Lào giúp địa phương xây dựng, bàn giao các dự án công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng; tích cực giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội.

Thiếu tướng Khăm-phỉu Mạ-ni-vông, Sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 2, Quân đội nhân dân Lào phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí thông qua phương hướng hợp tác năm 2026 với 9 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung vào tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội 2 nước; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển toàn diện; đẩy mạnh hợp tác sản xuất, kinh doanh tại Lào và giúp các địa phương của Bạn xây dựng cơ sở chính trị; phối hợp đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tạo Lào về nước; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực; đẩy mạnh kết nghĩa giữa các đơn vị, đồng thời tăng cường phối hợp phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Trước đó, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác các đơn vị Bắc Lào đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu.