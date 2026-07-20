Quân khu 9 bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Trong thời gian 7 ngày (từ 20 đến 26/7), các học viên được bồi dưỡng thông qua 14 chuyên đề, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ; nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý, sử dụng con dấu và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và tham mưu triển khai công tác văn thư, lưu trữ nền nếp, thống nhất, đúng quy định.

Hơn 530 học viên tham gia lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh, trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoạt động theo mô hình mới, công tác văn thư, lưu trữ cần tiếp tục được nâng cao chất lượng, bảo đảm thông tin phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đồng chí cũng chỉ rõ, đội ngũ nhân viên văn thư, nhất là ở Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phần lớn mới được tuyển dụng, kiêm nhiệm nhiều chức danh, chưa được đào tạo chuyên sâu nên còn gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Yêu cầu Ban Tổ chức quản lý, điều hành lớp học đúng kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn tuyệt đối; đội ngũ giảng viên truyền đạt nội dung sát thực tiễn, tăng cường hướng dẫn thực hành; học viên chấp hành nghiêm quy chế, tích cực trao đổi, thảo luận, vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định.