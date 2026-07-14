Chính ủy Quân khu 3 kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quảng Ninh

Đoàn kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quảng Ninh đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái (phường Móng Cái 3) và trực tiếp kiểm tra việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ. Đây là nghĩa trang cuối cùng của tỉnh Quảng Ninh triển khai lấy mẫu trong chiến dịch, với 70 phần mộ chưa rõ danh tính. Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 803 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Đến hết ngày 13/7, có 17/18 nghĩa trang đã hoàn thành, toàn tỉnh lấy được 764/803 mẫu, đạt trên 95% kế hoạch; phấn đấu hoàn thành trước ngày 27/7/2026.

Đoàn công tác Quân khu 3 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái tại phường Móng Cái 3. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chiến dịch. Đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất; hoàn thiện việc bàn giao mẫu, số liệu chính xác cho Viện Pháp y Quân đội và tăng cường thu thập thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Móng Cái tại phường Móng Cái 3. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Cùng với đó, Quảng Ninh đang triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 8 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, 4 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. Đến nay, Quảng Ninh đã khởi công 7 nhà. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo huy động nguồn lực, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công.

Quảng Ninh đang triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 8 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, 4 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. (Ảnh: Nguyễn Trường)