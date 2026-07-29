Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

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Sáng nay (29/7) tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên kênh VOV1, VOV giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, VTV.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 - 24/7 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong buổi sáng, với nhiều nội dung quan trọng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chương trình hội nghị gồm các chuyên đề trọng tâm như: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Kết luận về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia.

Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20/7 - 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung; thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Chiều 24/7, Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.