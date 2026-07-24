Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Chiều 24/7, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Một góc tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 ngày 20/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, các Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Việc thay đổi địa vị hành chính phải tạo chuyển biến thực chất về năng lực quản trị, hiệu quả huy động nguồn lực và sức lan tỏa phát triển.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, nguồn lực, chi phí vận hành và tác động đối với nhân dân, bảo đảm mỗi đề án tạo ra giá trị phát triển mới cho địa phương, vùng và cả nước.

Chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương được Bộ Chính trị thống nhất từ tháng 4/2026, trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, Quảng Ninh sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn.

Năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ninh tăng 11,89%; quy mô nền kinh tế đạt hơn 368.445 tỉ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 84.500 tỉ đồng.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Bộ Chính trị cũng thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Giang có diện tích tự nhiên khoảng 4.7000 km², quy mô dân số trên 3,6 triệu người.

Năm 2025, tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh đạt 10,3%, đứng thứ 5 trên cả nước. Bộ Chính trị định hướng tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.