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Hơn 70 năm gìn giữ câu chuyện má Lê Thị Sảnh tặng Bác Hồ cây vú sữa

Thứ Năm, 06:19, 02/07/2026
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VOV.VN - Hơn 70 năm sau ngày má Lê Thị Sảnh gửi tặng Bác Hồ cây vú sữa trong cuộc tập kết ra Bắc năm 1954, câu chuyện vẫn được người dân Trí Phải (Cà Mau) gìn giữ như biểu tượng thiêng liêng của lòng son sắt, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Mạch nguồn tự hào ở vùng đất anh hùng

Hơn 70 năm qua, câu chuyện má Lê Thị Sảnh gửi tặng Bác Hồ cây vú sữa trong dịp tập kết ra Bắc năm 1954 vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng cho tấm lòng thủy chung của đồng bào miền Nam đối với Vị lãnh tụ kính yêu.

Tại vùng đất Trí Phải, tỉnh Cà Mau - nơi cây vú sữa được trao tay, niềm tự hào ấy đang được các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ, trở thành mạch nguồn cách mạng.

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Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam thuộc ấp 10, xã Trí Phải

Nằm ngay bên quốc lộ 63, Khu di tích "Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam" tại ấp 10, xã Trí Phải luôn được người dân địa phương chăm sóc bằng tất cả sự kính trọng. Đối với gia đình má Lê Thị Sảnh, khu di tích không tái hiện món quà năm xưa mà còn là di sản vô giá, là niềm kiêu hãnh được truyền đời.

Ông Lê Thanh Hùng, cháu nội của má Sảnh khi lên 10 tuổi vẫn thường được nội kể về nỗi niềm đau đáu của người bà khi gửi cây vú sữa theo chuyến tàu tập kết lịch sử. Phải đến mãi sau này, khi người bà đã mất nhiều năm, gia đình mới vỡ òa hạnh phúc khi biết Bác Hồ không chỉ nhận được mà còn tự tay chăm sóc, nâng niu cây bên ngôi nhà sàn của Người. Đó là niềm tự hào lớn lao của gia đình ông Hùng và cũng trở thành bài học khắc cốt ghi tâm về truyền thống cách mạng cho con cháu.

“Tới ngày lễ này kia chúng tôi đều quét dọn. Con cháu tụ họp về cúng bà nội - Sảnh hay ông nội thì nấu nướng trong nhà, rồi ra ngoài khu di tích có phần mộ dọn dẹp, vệ sinh và viếng ông bà. Con cháu về tôi cũng nhắc lại sự kiện bà nội gửi cây vú sữa cho bác Hồ. Đảng, nhà nước ghi nhận điều đó nên xây dựng di tích và gia đình có phần mộ của ông bà rất khang trang”, ông Hùng chia sẻ.

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Ông Hùng - cháu nội má Sảnh luôn tự hào về truyền thống của gia đình

Chung một nhịp đập tự hào với quê hương Trí Phải anh hùng, chú Lê Công Danh - người dân địa phương, đầy xúc động khi kể về không khí tiễn những chuyến tàu tập kết khẩn trương năm 1954 từ kênh Xẻo Rô, Chắc Băng đến cửa sông Đốc. Dù không trực tiếp chứng kiến cảnh má Sảnh gửi cây, nhưng chú Danh cũng như mỗi người dân ở vùng đất này hiện ai cũng biết và tự hào về điều đó.

"Họ thuộc làu làu: Cây vú sữa ấy đã theo người lính vượt trùng khơi, đại diện cho tình cảm của muôn triệu trái tim Nam Bộ hướng về miền Bắc, hướng về Bác kính yêu", ông Danh kể.

May mắn được hai lần ra Thủ đô Hà Nội, chú Danh đều ghé thăm Nhà sàn của Bác và không khỏi nghẹn ngào khi tận mắt chiêm ngưỡng cây vú sữa năm xưa vẫn sừng sững phát triển xanh tốt. Trở về với cuộc sống đời thường, gia đình chú Danh hiện nay vẫn duy trì bàn thờ Bác ở nơi trang trọng nhất, thắp hương kính dâng Người mỗi ngày để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn.

Truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ tương lai

Nhận thức rõ giá trị lịch sử vô giá này, vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc, tỉnh Cà Mau đã trùng tu, tôn tạo khang trang và công nhận "Bia kỷ niệm Bác Hồ với cây vú sữa miền Nam" đạt di tích cấp tỉnh. Giờ đây, mảnh đất Trí Phải không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà đã trở thành "trường học cách mạng thực tế", nơi Đảng ủy và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm để giáo dục tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

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Đảng bộ, chính quyền địa phương thường tổ chức về nguồn và tuyên truyền về ý nghĩa di tích Bác Hồ với cây vú sữa

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trí Phải, cho biết địa phương đang chủ trương ứng dụng công nghệ số để giới thiệu rộng rãi giá trị "địa chỉ đỏ" vô giá này, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, trải nghiệm thực tế để khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương trong lòng thanh thiếu niên.

“Qua nhiều thế hệ, câu chuyện về cây vú sữa được giữ gìn, kể lại như là một bài học yêu nước, biết ơn và sự gắn bó mật thiết giữa Bác Hồ và đồng bào miền Nam. Trong thời gian qua, Đảng bộ cũng như là Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc rất quan tâm đến vấn đề giáo dục tư tưởng về cách mạng để giáo dục cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức giống như là tổ chức các đợt về nguồn cho thanh thiếu niên tham gia để mà nắm được quá trình lịch sử của cây vú sữa”, bà Hằng cho biết thêm.

Đáp lại kỳ vọng của cha ông, ngọn lửa truyền thống từ cây vú sữa miền Nam đang được thế hệ trẻ xã Trí Phải hôm nay tiếp nhận bằng những hành động, ước mơ thực tế. Em Võ Minh Hiển, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn không chỉ tự hào về quá khứ, mà còn mang khát vọng đưa giá trị lịch sử này vươn ra thế giới.

“Em rất là tự hào về tỉnh mình được một di sản rất là ý nghĩa như vầy. Em nghĩ là trong nhà trường thì em phải học tập, làm theo lời Bác. Và nếu mình có hướng đến như em là học về xã hội, em sẽ hướng đến các ngành như là du lịch để quảng bá du lịch đất nước mình. Đặc biệt là địa điểm đây là cây vú sữa thiêng liêng này. Em muốn cho tất cả mọi người biết về cây vú sữa. Vươn ra cả theo quốc tế về ý nghĩa, sự thiêng liêng về Má Lê Thị Sảnh cũng như là tập kết cây tặng Bác 1954”, Minh Hiển chia sẻ.

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Trong di tích có phần mộ của má Lê Thị Sảnh và một số thành viên gia đình, thường được nhang khói để thể hiện lòng biết ơn

Cùng chung lý tưởng, em Phạm Trần Đình Nhân, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng của cha anh bằng việc học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương Trí Phải giàu đẹp hơn.

“Trước hết là em sẽ phải học tập thật chăm ngoan, học giỏi để hiểu rõ hơn về cái di tích cũng như chiến dịch này. Là thì ước mơ của em là làm một chiến sĩ công an hoặc là bộ đội để góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ an toàn cho người dân xóm mình và phát huy truyền thống cách mạng của cha ông ta”, em Nhân mong muốn.

Từ món quà thiêng liêng thể hiện cho tấm lòng của người dân Nam Bộ năm xưa, niềm tự hào của người dân ở nơi cây vú sữa gửi tặng Bác vẫn luôn cuộn chảy. Giá trị vô giá đó đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ nỗ lực học tập, cống hiến để viết tiếp những trang sử vàng, chung sức xây dựng quê hương Trí Phải và tỉnh Cà Mau vững vàng phát triển.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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