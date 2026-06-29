Cải cách hành chính ở Cà Mau còn tình trạng “đơn vị chưa xem trọng”

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau đang diễn ra, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo về công tác thực hiện CCHC sáu tháng đầu năm 2026. Kết quả nổi bật là việc mạnh tay cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp. Đã có 1.900/2.143 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 20-60% so với quy định.

Hơn 96% thủ tục hành chính ở cấp xã của tỉnh Cà Mau được giải quyết trực tuyến.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng được thúc đẩy. Cà Mau đã tích hợp 1.061 TTHC toàn trình trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia, còn lại 1.082 dịch vụ công trực tuyến một phần. Lượng hồ sơ cấp tỉnh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt hơn 87%; cấp xã đạt hơn 96% (không bao gồm hồ sơ nộp trực tuyến của ngành dọc).

Cùng với đó, việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã được quan tâm. Nhiệm vụ cải cách bộ máy mới đã được thực hiện quyết liệt, với kết quả, lũy kế đến nay, Cà Mau đã thành lập, tổ chức lại, chuyển nguyên trạng đối với 1.013 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh Cà Mau đạt 89,85%, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của tỉnh (SIPAS) đạt 83,27%, cùng xếp hạng 2 vùng ĐBSCL, xếp hạng 20/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được tỉnh kiểm soát chặt chẽ, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại kỳ họp.

Ông Luân cũng chỉ ra các nguyên nhân tồn tại, một số cơ quan đơn vị chưa thật sự xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; chưa nhận thức đầy đủ vai trò của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Còn tình trạng số ít công chức, viên chức chưa thật sự chú trọng chất lượng giải quyết TTHC cho người dân dẫn đến có một số hồ sơ trễ hạn theo quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau xem việc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên là những giải pháp hữu hiệu để công tác CCHC được nâng cao.