English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cải cách hành chính ở Cà Mau còn tình trạng “đơn vị chưa xem trọng”

Thứ Hai, 19:15, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thực hiện Cải cách hành chính (CCHC), ở Cà Mau còn tồn tại, một số cơ quan đơn vị chưa thật sự xem đó là nhiệm vụ trọng tâm; người đứng đầu đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau đang diễn ra, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo về công tác thực hiện CCHC sáu tháng đầu năm 2026. Kết quả nổi bật là việc mạnh tay cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp. Đã có 1.900/2.143 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 20-60% so với quy định.

cai cach hanh chinh o ca mau con tinh trang don vi chua xem trong hinh anh 1
Hơn 96% thủ tục hành chính ở cấp xã của tỉnh Cà Mau được giải quyết trực tuyến.

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng cũng được thúc đẩy. Cà Mau đã tích hợp 1.061 TTHC toàn trình trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia, còn lại 1.082 dịch vụ công trực tuyến một phần. Lượng hồ sơ cấp tỉnh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt hơn 87%; cấp xã đạt hơn 96% (không bao gồm hồ sơ nộp trực tuyến của ngành dọc).

Cùng với đó, việc xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã được quan tâm. Nhiệm vụ cải cách bộ máy mới đã được thực hiện quyết liệt, với kết quả, lũy kế đến nay, Cà Mau đã thành lập, tổ chức lại, chuyển nguyên trạng đối với 1.013 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX) tỉnh Cà Mau đạt 89,85%, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của tỉnh (SIPAS) đạt 83,27%, cùng xếp hạng 2 vùng ĐBSCL, xếp hạng 20/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện UBND tỉnh Cà Mau báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được tỉnh kiểm soát chặt chẽ, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

cai cach hanh chinh o ca mau con tinh trang don vi chua xem trong hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại kỳ họp.

Ông Luân cũng chỉ ra các nguyên nhân tồn tại, một số cơ quan đơn vị chưa thật sự xem công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; chưa nhận thức đầy đủ vai trò của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Còn tình trạng số ít công chức, viên chức chưa thật sự chú trọng chất lượng giải quyết TTHC cho người dân dẫn đến có một số hồ sơ trễ hạn theo quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau xem việc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên là những giải pháp hữu hiệu để công tác CCHC được nâng cao.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cà Mau: 6 tháng đầu năm, xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
Cà Mau: 6 tháng đầu năm, xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cà Mau: 6 tháng đầu năm, xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

Cà Mau: 6 tháng đầu năm, xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm mạnh. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 167 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm
Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm

VOV.VN - Nhà máy chế biến thủy sản có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm, vừa được khánh thành tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm

Cà Mau khánh thành nhà máy thủy sản 1.500 tỷ đồng, tạo 5.000 việc làm

VOV.VN - Nhà máy chế biến thủy sản có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 35.000 tấn sản phẩm mỗi năm, vừa được khánh thành tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch
Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch

VOV.VN - “Sự kiện không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn hướng đến tạo ra khí thế mới, niềm tin mới để địa phương bước vào kỷ nguyên mới”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch

Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện quy mô đón "tuổi mới" gắn với kích cầu du lịch

VOV.VN - “Sự kiện không chỉ mang tính chất kỷ niệm, mà còn hướng đến tạo ra khí thế mới, niềm tin mới để địa phương bước vào kỷ nguyên mới”, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục