Logo mới của tỉnh Cà Mau – biểu tượng Mũi là điểm nhấn

Cùng với đó, tỉnh Cà Mau tổ chức công bố biểu tượng logo mới và phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Tại chương trình, logo mới chính thức của tỉnh Cà Mau đã được công bố

Nhìn lại chặng đường một năm qua, bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền hai cấp đã mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đến nay, kinh tế Cà Mau tiếp tục tăng trưởng ổn định; các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nâng cấp Sân bay Cà Mau và dự án cảng biển nước sâu Hòn Khoai được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đời sống nhân dân không ngừng nâng cao; an sinh xã hội, giáo dục, y tế được chăm lo chu đáo, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả từ chủ trương hợp nhất của Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết những thành tựu một năm qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chung một ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại chương trình kỷ niệm hợp nhất tỉnh

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, ông Ngời đề nghị, các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược để tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động và sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của vùng.

Logo chính thức của tỉnh Cà Mau

Tại chương trình, tỉnh Cà Mau đã chính thức công bố biểu tượng - logo mới, với hình tròn bao quanh bên ngoài thể hiện sự toàn vẹn, gắn kết chặt chẽ. Trung tâm biểu tượng là bản đồ Cà Mau, với hình ảnh Mũi được thể hiện rõ hướng ra Biển Đông, biểu trưng cho khát vọng lấn biển, mở rộng không gian phát triển.

Sự kết hợp tinh tế giữa cây đờn kìm cùng hình tượng con cá, mặt trời bình minh và hai gam màu chủ đạo xanh lá, xanh dương mang thông điệp mạnh mẽ nhằm tôn vinh bản sắc đặc hữu của hệ sinh thái rừng - biển mặn mòi, mở ra định hướng phát triển kinh tế biển xanh, bền vững và thịnh vượng lâu dài.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau bấm nút khởi động chương trình kích cầu du lịch

Ngay sau công bố biểu tượng, tỉnh Cà Mau đã phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch Cà Mau năm 2026 nhằm phục hồi và bứt phá thị trường du lịch thông qua các giải pháp số hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý, chỉnh trang các khu điểm tham quan và tổ chức các chuỗi, gói dịch vụ ưu đãi sâu để thu hút du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.