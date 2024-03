Họp phiên thứ nhất của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV

Tại phiên họp, các đại biểu được nghe trình bày về Dự thảo Kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự thảo Kết luận về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Các thành viên Tiểu ban cũng góp ý, làm rõ thêm các nhóm nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các thành viên Tiểu ban cũng như các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, Tiểu ban Phục vụ Đại hội XIV của Đảng được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tiểu ban có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung, công việc phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiểu ban Phục vụ có khối lượng công việc rất lớn, rất cụ thể. Có 3 nhiệm vụ quyền hạn chung và sẽ được cụ thể thành hơn 100 nhiệm vụ giao lại cho các cơ quan, đơn vị và các thành viên Tiểu ban. Do khối lượng công việc tiếp tục tăng lên nên đề nghị từng thành viên tiếp tục bổ sung, góp ý bằng văn bản gửi về Thường trực Tiểu ban để tổng hợp, hoàn thiện.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, về công tác chuẩn bị cho Đại hội 14 sẽ có những mặt thuận lợi khi các thành viên trong Tiểu ban là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác phục vụ Đại hội qua các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới có nhiều thay đổi và biến động, vì thế đòi hỏi cần có sự chủ động trong mọi tình huống, trong đó có tính đến các tình huống cấp bách trong công tác an ninh và an toàn để có các kịch bản và phương án dự phòng. Đến thời điểm hiện tại, 5 Tiểu ban của Đại hội XIV của Đảng đã đi vào hoạt động, do đó, các hoạt động của Tiểu ban Phục vụ không thể tách rời các hoạt động của các Tiểu ban khác của Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng lưu ý, các sự kiện diễn ra trước, trong và sau Đại hội phải hợp lý, hài hòa, tạo chiều sâu và hướng tới mục tiêu tạo sự đồng thuận trong nhân dân, có sức lan tỏa, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, tạo tinh thần, khí thế phấn khởi để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng năm; thúc đẩy hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu, từng thành viên trong Tiểu ban cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị và chương trình phối hợp để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng thể của Tiểu ban.