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Hợp tác khoa học - công nghệ mở thêm dư địa cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka

Thứ Tư, 16:36, 05/08/2026
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VOV.VN - Ngoại giao khoa học - công nghệ đang tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác toàn diện. Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất và phục vụ phát triển đất nước.

Ngoại giao khoa học công nghệ đang trở thành động lực mới góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia, đồng thời mở rộng dư địa hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đang đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng với thương mại, đầu tư và logistics, tạo nền tảng cho hợp tác thực chất giữa hai nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch hay logistics, hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang nổi lên như một động lực mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

hop tac khoa hoc - cong nghe mo them du dia cho quan he viet nam - sri lanka hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm.

Đại sứ cho biết, Sri Lanka và Maldives là những thị trường quy mô chưa lớn, còn nhiều khó khăn và rủi ro, song vẫn còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, logistics, dịch vụ và đặc biệt là khoa học - công nghệ. Theo Đại sứ, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở tiềm năng thị trường mà ở việc doanh nghiệp còn thiếu thông tin, thiếu kết nối và chưa dành sự quan tâm tương xứng.

“Tiếp nối đà của năm 2025, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán đã đẩy mạnh cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp hai nước; quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà phía Sri Lanka đang quan tâm, với trọng tâm là thúc đẩy có kết quả hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, logistics, thương mại nông sản và khoa học-công nghệ”, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nói.

Trên cơ sở đó, Đại sứ quán đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam - Sri Lanka nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026. Diễn đàn quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước, nhiều thỏa thuận hợp tác và hợp đồng được ký kết trong các lĩnh vực phân bón, hàng không, du lịch và xuất nhập khẩu.

Triển lãm hàng Việt Nam tại Colombo và Tuần lễ hàng Việt Nam tại Sri Lanka cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Đại sứ quán cũng thúc đẩy việc khai trương các đường bay thẳng Colombo - Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực mới cho thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân.

Một dấu ấn khác là việc vận động thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Sri Lanka - Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực logistics cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm và dịch vụ.

Khoa học - công nghệ trở thành điểm nhấn trong quan hệ Đối tác toàn diện

Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, việc Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tạo nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo chiều sâu.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, khoa học - công nghệ được xem là điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Theo Đại sứ Trịnh Thị Tâm, “hai bên đã có bước phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, với việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực này cùng với các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác Sri Lanka về đổi mới sáng tạo, kinh tế số của Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57”.

Theo Đại sứ, đây là nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế. Cùng với đó, các lĩnh vực logistics, cảng biển, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch cũng còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Sri Lanka sở hữu vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, là cửa ngõ kết nối Nam Á, Trung Đông và châu Phi, trong khi Việt Nam là trung tâm sản xuất và xuất khẩu năng động của ASEAN. Theo Đại sứ, đây là lợi thế để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại khu vực Nam Á và khai thác hiệu quả các chuỗi cung ứng mới.

Lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka xác định tiếp tục triển khai ngoại giao kinh tế theo tinh thần lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm, đồng thời tập trung hiện thực hóa các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ưu tiên trước mắt là phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả các đường bay thẳng mới mở; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang Sri Lanka; đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác và tháo gỡ các khó khăn liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục nhập khẩu và tiếp cận thị trường.

Đại sứ quán cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội và địa phương tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, diễn đàn xúc tiến thương mại và hội chợ chuyên ngành nhằm mở rộng hợp tác với Sri Lanka, Maldives cũng như khu vực Nam Á.

“Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Mục tiêu là thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, tạo chuỗi liên kết dài hạn và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, góp phần hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong những năm tới”, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho biết thêm.

Những kết quả bước đầu trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Sri Lanka cho thấy ngoại giao không chỉ mở rộng quan hệ đối ngoại mà còn trực tiếp góp phần tạo dựng các động lực tăng trưởng mới.

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Ngoại giao kinh tế phải tạo dòng vốn, công nghệ và cơ hội phát triển

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất đổi mới cách đánh giá hiệu quả ngoại giao kinh tế, lấy khả năng huy động vốn, công nghệ và nguồn lực chất lượng cao làm thước đo. Bộ cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để biến tiềm năng thành dự án, dòng vốn phục vụ tăng trưởng.

Hoàng Linh/VOV.VN
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