Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải là "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước

Từ "thực hiện nhiệm vụ" sang quản trị theo kết quả

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chuỗi cung ứng tiếp tục tái cấu trúc cùng các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại truyền thống mà còn phải chủ động tham mưu chiến lược, dự báo sớm và kiến tạo cơ hội phát triển.

Đó là thông điệp được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tại Phiên họp về "Tăng cường lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện" trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra chiều 4/8.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu dẫn đề tại phiên họp. (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng yêu cầu chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu và kết quả, lấy dữ liệu, trách nhiệm và kết quả đầu ra làm thước đo năng lực quản trị. Đối với ngành Ngoại giao, điều này đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả.

Thứ trưởng đánh giá thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, phục vụ hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân và xử lý nhiều tình huống phức tạp trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện cần tiếp tục đổi mới theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ thực hiện nhiệm vụ sang quản trị mục tiêu; từ hoàn thành công việc sang tạo ra kết quả và tác động thực chất.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, mỗi cơ quan đại diện cần trở thành "bộ cảm biến" chiến lược của đất nước, chủ động phát hiện xu hướng, nhận diện cơ hội và cảnh báo sớm các rủi ro. Thành công không còn được đo bằng số lượng chuyến thăm, hội nghị hay văn bản ký kết, mà bằng những cam kết được hiện thực hóa, nguồn lực được huy động, thị trường được mở rộng và lợi ích thiết thực mang lại cho đất nước, người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng đề xuất tăng cường quản trị thống nhất dựa trên dữ liệu, phát huy mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đổi mới công tác đánh giá theo hệ thống chỉ số KPIs phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

"Mỗi cơ quan đại diện phải thực sự là một 'tiền đồn' tin cậy trên mặt trận đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên từng địa bàn; là trung tâm tham mưu chiến lược, kết nối nguồn lực, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vươn tầm quốc tế," Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

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Tăng cường phối hợp liên ngành để bảo vệ lợi ích quốc gia

Cùng nhìn nhận yêu cầu đổi mới hoạt động của hệ thống cơ quan đại diện trong bối cảnh mới, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều nhấn mạnh vai trò của cơ chế phối hợp liên ngành nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và phục vụ phát triển.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá thời gian qua lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành trong bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo cấp cao, cơ quan đại diện và công dân Việt Nam ở nước ngoài; đấu tranh với các hoạt động chống phá từ bên ngoài; tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược cũng góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, củng cố lòng tin với các đối tác, xử lý các vấn đề về an ninh, biên giới, bảo hộ công dân và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Trên cơ sở Kết luận số 122 của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề xuất hai nhóm giải pháp trọng tâm, gồm tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh theo hướng chuyển từ xử lý tình huống sang chủ động dự báo, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đại diện ở nước ngoài với lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, quản lý dữ liệu và trao đổi thông tin.

Trong khi đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giữ vai trò quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Thắng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện và Bộ Quốc phòng thời gian qua đã góp phần thúc đẩy đối ngoại quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác với các đối tác và nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, công tác phối hợp cần tiếp tục được tăng cường, nhất là trong nghiên cứu, dự báo chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế, ngoại giao kinh tế, khoa học - công nghệ, thông tin đối ngoại và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó đóng góp thiết thực vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.