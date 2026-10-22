Hợp tác quốc phòng Việt Nam – EU không ngừng phát triển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 21/10 (giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Đại tướng Phan Văn Giang và bà Kaja Kallas. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam – EU thời gian qua không ngừng phát triển, ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Hợp tác được triển khai phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và Hiệp định về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với EU (FPA).

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng – An ninh Việt Nam – EU và thúc đẩy hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình. Hai bên cũng nghiên cứu mở rộng hợp tác cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh phối hợp trong các dự án của EU tại khu vực, nhất là về an ninh mạng và an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, Việt Nam và EU sẽ trao đổi khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, khoa học – công nghệ, hàng không – vũ trụ, đào tạo chống khủng bố và hợp tác đa phương, trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang mời bà Kaja Kallas cùng các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng EU tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Bà Kaja Kallas cảm ơn lời mời và cho biết nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên EU đã đăng ký tham gia trưng bày tại triển lãm. Bà đánh giá đây là minh chứng cho sức hút và vị thế ngày càng gia tăng của sự kiện.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng phát triển sâu rộng, thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – EU, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.