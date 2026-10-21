English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Thứ Tư, 20:33, 21/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đón đoàn tại sân bay về phía Bỉ có: Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroi; Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegst; Cục trưởng Cục lễ tân Bộ Ngoại giao Pierr Cartuyvelle; Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Antwerp Van Gestel. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và EU Nguyễn Hương Trà và cán bộ, nhân viên, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham chinh thuc eu va vuong quoc bi hinh anh 1
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, nhất là trụ cột hợp tác về khoa học-công nghệ, đưa EU trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt về vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ xanh, khoáng sản thiết yếu...; tạo xung lực mới trong hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam-EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, và vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp với sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết ngày càng sâu sắc; chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới; tạo đột phá trong hợp tác ở các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như KHCN, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, AI, nông nghiệp xanh...; phát huy vai trò cửa ngõ đưa hàng hóa hai nước vào thị trường EU và ASEAN, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham chinh thuc eu va vuong quoc bi hinh anh 2
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác, chuyển hóa các cam kết cấp cao đã có thành những hành động thiết thực, cụ thể, tạo tiền đề để đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn. Chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tăng cường quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo EU và Bỉ, phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động, khai thác tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số.

tong-bi-thu-.png

Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

VOV.VN - Trưa 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 21/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X thăm dự án đảo nhân tạo Lynetteholm ở ngoài khơi cảng Copenhagen, phía Bắc đảo Refshale.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và một số thành viên của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch – Việt Nam và một số thành viên của Hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, ngày 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội