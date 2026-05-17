Hưng Yên: Cán bộ công chức cấp xã đang rơi vào tình trạng quá tải

Chủ Nhật, 06:19, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền từng bước tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động... Tuy nhiên, thực tế tại các địa phương, cán bộ công chức cấp xã đang rơi vào tình trạng quá tải.

1 người làm việc bằng 3

18h, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh (Hưng Yên), dù không có công dân nào đến để làm thủ tục hành chính nhưng các công chức xã vẫn đang miệt mài làm việc. Từ ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mỗi ngày họ nhận 250-350 hồ sơ, có ngày lên đến 400 hồ sơ. Các cán bộ, công chức ở đây thường phải ở lại đến 18h, có hôm đến 19h để làm việc, bởi số lượng hồ sơ tăng lên đột biến; thậm chí phải làm việc cả cuối tuần để đảm bảo trả kết quả đúng hẹn cho người dân.

18 giờ chiều cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh vẫn miệt mài làm việc

Ông Đoàn Ngọc An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh cho biết, hiện chỉ có 6 công chức ở bộ phận một cửa. Dù đã huy động thêm cán bộ từ các bộ phận khác để tiếp nhận, xử lý hồ sơ, nhưng tình trạng quá tải vẫn xảy ra.

"Hệ thống công nghệ thông tin còn nhiều lỗi kỹ thuật, gây khó khăn trong xử lý hồ sơ điện tử cho người dân. Trong khi đó, nhiều người dân không tự làm thủ tục đăng ký trực tuyến nên công chức lại phải hỗ trợ nên công việc gần như quá tải", ông An chia sẻ.

 

Ông Đoàn Ngọc An chia sẻ về tình trạng quá tải công việc của công chức xã 

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, với khoảng 200 hồ sơ hành chính mỗi ngày, các cán bộ, công chức ở đây không chỉ làm việc thêm giờ vào mỗi buổi tối, mà khi về đến nhà, họ vẫn tiếp tục phải xử lý hồ sơ để kịp gửi các bộ phận chuyên môn, đảm bảo trả kết quả cho người dân đúng hẹn.

Anh Đinh Xuân Hiệp, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ cho biết: "Nhiều hôm làm việc ở cơ quan đến 7 giờ tối, vì khối lượng công việc quá lớn".

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ mỗi ngày tiếp nhận gần 200 hồ sơ.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Trụ, kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, mỗi ngày bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của xã tiếp nhận hơn 200 hồ sơ. Việc tiếp nhận và xử lý hàng trăm hồ sơ của người dân, doanh nghiệp mỗi ngày là áp lực lớn, trong khi khối lượng công việc nhiều nhưng biên chế không tăng tương ứng.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ cho biết: “Cán bộ cấp xã phải đăng nhập, xử lý hồ sơ trên nhiều hệ thống khác nhau, làm tăng áp lực công việc, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục và ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp".

Thiếu nhân lực đúng chuyên môn

Bên cạnh số lượng thủ tục hành chính tăng đột biến gây ra sự quá tải, một trong những khó khăn của nhiều địa phương của Hưng Yên gặp phải, đó là thiếu cán bộ, công chức và cán bộ chuyên môn.  

Trụ sở UBND xã Văn Giang (Hưng Yên)

Ông Khương Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh cho biết, cán bộ cấp xã hiện nay đang thiếu. Các phòng chuyên môn đều trong tình trạng thiếu nhân lực. Ví dụ, lĩnh vực Kinh tế trước kia khi chưa sáp nhập sẽ có khoảng 6 phòng, nhưng sau khi hợp nhất, khối lượng công việc không thay đổi, trong khi chỉ có khoảng 10 người làm tất cả các đầu việc.

“Hiện nay, chúng tôi đang thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính, quy hoạch, thú y, thống kê, nông nghiệp và giao thông”, ông Dương thông tin thêm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Như Quỳnh (Hưng Yên)

Để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả, nhiều xã cũng cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu khi đảm nhận các nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện. Tuy nhiên, nếu cử công chức đi học thì không còn người để xử lý công việc.

Ông Lưu Quang Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Ninh cho hay, để có thể đảm nhận một lúc nhiều đầu việc, công chức sẽ được cử đi học thêm hoặc tập huấn nghiệp vụ. Nhưng khi cán bộ, công chức đi học sẽ ảnh hưởng đến công việc ở nhà, chúng tôi phải bố trí, sắp xếp người để đảm bảo công việc hằng ngày.

Cán bộ công chức xã Châu Ninh (Hưng Yên) phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính

Thực trạng thiếu cán bộ, công chức hoặc "lệch" chuyên môn vì phải kiêm nhiệm nhiều công việc đang diễn ra tại Hưng Yên. Đặc biệt, nhiều địa phương thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. Ngược lại, một số cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, nhưng lại thiếu nghiệp vụ chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu một người làm được nhiều việc. Đây không chỉ là khó khăn tại Hưng Yên mà còn là vấn đề chung của nhiều địa phương sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

 

 

Hưng Yên nhận diện "rào cản" để người dân tiếp cận chuyển đổi số hiệu quả

VOV.VN - Chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp đang mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho các địa phương. Tuy nhiên, người dân vẫn đang gặp không ít rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ số. Nhận diện đúng và tháo gỡ những "điểm nghẽn" là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số hiệu quả.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Địa phương chủ động để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả
VOV.VN - Chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai với kỳ vọng giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Để mô hình vận hành hiệu quả, các địa phương đang tích cực tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chính quyền địa phương hai cấp: Công chức cơ sở đa năng, đa nhiệm
VOV.VN - Mô hình chính quyền hai cấp khiến công chức cấp xã phải đa nhiệm, khối lượng công việc tăng cao, đòi hỏi nâng cao năng lực và cải cách đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp
VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

“Chìa khóa lòng dân” và bước chuyển mình từ chính quyền hai cấp ở Ninh Bình
VOV.VN - Không chỉ là “thay tên đổi họ” trong sơ đồ tổ chức, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Ninh Bình thực sự là bước chuyển nhằm khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Qua đó, thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Đo hiệu quả bằng sự hài lòng của người dân
VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được xác định là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của cải cách.

