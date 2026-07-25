Hưng Yên khánh thành Khu lưu niệm nữ Anh hùng liệt sĩ được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng

Dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 ở làng Vân Mạc, xã Quang Trung, huyện Ân Thi (nay là thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên).

Năm 1947, chị được kết nạp vào Đảng, sau đó làm cán sự Hội Phụ nữ huyện Ân Thi. Do yêu cầu nhiệm vụ, từ tháng 12/1949, đồng chí Bùi Thị Cúc trở thành cán bộ Công an được phân công làm nhiệm vụ phản gián và địch vận, nắm tình hình, thu thập tin tức về hoạt động của địch trong vùng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao nhằm trừ khử tên chỉ huy bốt Cảnh Lâm, đồng chí bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn kiên trung, bất khuất, giữ khí tiết của người cán bộ công an cách mạng quyết không khai báo cơ sở của ta trong vùng.

Ngày 15/5/1950, đồng chí Bùi Thị Cúc đã anh dũng hy sinh khi tròn 20 tuổi. Ngày 15/1/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc Huân chương Độc lập hạng Ba và 6 chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Năm 1995, liệt sĩ Bùi Thị Cúc được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cuộc đời, sự nghiệp và sự hy sinh cao cả của đồng chí là biểu tượng sáng ngời về lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, niềm tự hào quê hương Hưng Yên.

Theo báo cáo, khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc được đầu tư xây dựng tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc để ghi nhớ, tôn vinh và giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Khu lưu niệm có diện tích hơn 13.000m² do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện. Công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tài trợ kinh phí xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 68,6 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai Quỹ "Viên gạch hồng tri ân", quyên góp gần 10 tỷ đồng để bổ sung, hoàn thiện các hạng mục của công trình.

Đến nay, công trình đã hoàn thành, nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc; về lịch sử lực lượng Công an nhân dân; về truyền thống cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đã được sưu tầm, trưng bày tại khu lưu niệm.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Khu lưu niệm là một trong những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí đề nghị sau lễ khánh thành, Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị của khu lưu niệm. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận, tham quan, tìm hiểu khu lưu niệm để khắc ghi những cống hiến, sự hy sinh cao cả của Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khánh thành.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần anh dũng, kiên cường của liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tin tưởng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên nói chung, xã Xuân Trúc nói riêng sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Hưng Yên và quê hương Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh hình mẫu của cả nước về xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, không ma túy, tiến tới không tội phạm, không tệ nạn xã hội, người dân có cuộc sống thật sự bình yên, hạnh phúc.

Đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách khi đến dâng hương tưởng niệm không chỉ mang theo lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước mà còn tự nhắc mình tiếp nối truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực công tác, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.