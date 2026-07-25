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"Quyết tâm làm ngày, làm đêm để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về"

Thứ Bảy, 11:11, 25/07/2026
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VOV.VN - Sau 130 ngày triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm", Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang khẳng định, lực lượng sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

PV: Chiến dịch "500 ngày đêm" đã đi qua 130 ngày triển khai. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã đạt được đến thời điểm này, cũng như những khó khăn lớn nhất trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?

Đại tá Nguyễn Minh Khôi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, vì vậy ngay từ khi chiến dịch được phát động, chúng tôi đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến dịch; đồng thời kiện toàn tổ chức, tăng cường lực lượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm như Thanh Thủy, Minh Tân và Lao Chải. Đây là kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, tạo động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

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Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm ngày càng hạn chế. Nhiều cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và cán bộ chỉ huy từng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn như trước. Trong khi đó, địa hình chiến trường sau nhiều năm đã thay đổi bởi thời tiết và thiên nhiên, gây nhiều trở ngại cho việc xác định vị trí. Ngoài ra, khu vực chiến trường cũ vẫn còn hơn 70.000 ha đất ô nhiễm bom mìn ở nhiều mức độ khác nhau, ảnh hưởng lớn đến quá trình tìm kiếm. Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lượng nòng cốt, làm việc với tinh thần khẩn trương, ngày đêm bám hiện trường để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch.

Qua 130 ngày triển khai, chúng tôi nhận thấy một trong những yếu tố quyết định thành công là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân cùng quyết tâm vượt khó của lực lượng làm nhiệm vụ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa các anh hùng liệt sĩ về với Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và với gia đình, người thân.

PV: Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 51 hài cốt liệt sĩ. Xin ông cho biết kế hoạch tổ chức lễ truy điệu, bàn giao và an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên sẽ được triển khai như thế nào?

Đại tá Nguyễn Minh Khôi: Hiện, các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 xây dựng kế hoạch bàn giao, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên theo đúng quy định. Đây không chỉ là hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ hôm nay.

 

PV: Địa hình hiểm trở cùng mật độ bom mìn còn sót lại rất lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng tìm kiếm. Ông có thể chia sẻ những giải pháp để khắc phục các khó khăn này, qua đó hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch "500 ngày đêm"?

Đại tá Nguyễn Minh Khôi: Khu vực tìm kiếm chủ yếu là núi đá, nhiều vách dựng đứng và hang hốc sâu nên việc cơ động lực lượng, tiếp cận các vị trí có thông tin rất khó khăn. Sau khi xác định được vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ phải mở đường vào hiện trường, từng bước tiếp cận các hang đá để tổ chức tìm kiếm.

Do yêu cầu bảo đảm nguyên vẹn hài cốt và các di vật, chúng tôi không thể sử dụng máy móc cơ giới để đào bới. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Lực lượng làm nhiệm vụ phải khoan đá, sử dụng bột nở để bóc tách từng phiến đá lớn, tạo lối đi vào các hang hốc. Đây là công việc hết sức vất vả, nguy hiểm, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và quyết tâm rất lớn của cán bộ, chiến sĩ. Chính tinh thần trách nhiệm và quyết tâm "không bỏ lại đồng đội phía sau" đã giúp lực lượng vượt qua những điều kiện khắc nghiệt để từng bước đạt được kết quả như hôm nay.

PV: Chiến dịch "500 ngày đêm" không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình tri ân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Ông muốn nhắn gửi điều gì tới thân nhân các liệt sĩ và nhân dân cả nước đang dõi theo hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?

Đại tá Nguyễn Minh Khôi: Tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ để đưa về các nghĩa trang hoặc trở về với gia đình luôn là nỗi trăn trở của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của những người trực tiếp làm nhiệm vụ và đặc biệt là của thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Với trách nhiệm của những người lính và của thế hệ hôm nay, chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ để tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại chiến trường, đưa các anh trở về với đồng đội, với quê hương và gia đình. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

PV: Xin cảm ơn ông!

Chung Thủy/VOV.VN
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