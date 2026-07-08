Hưng Yên tạm thời giữ nguyên lực lượng an ninh cơ sở sau sáp nhập thôn, tổ dân phố

Giữ nguyên lực lượng, không tuyển thêm thành viên mới

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2543/BCA-V05 ngày 27/5/2026 của Bộ Công an về quản lý, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, để kịp thời kiện toàn, ổn định tổ chức và bảo đảm hoạt động hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau sắp xếp, sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

Tạm thời giữ nguyên lực lượng an ninh cơ sở.

Theo đó, với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát việc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Căn cứ quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, tình hình an ninh, trật tự và yêu cầu thực tiễn, Công an tỉnh Hưng Yên tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 803/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, phường trong việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập.

Cùng với đó, chỉ đạo Công an các xã, phường rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời rà soát nhu cầu trang bị phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu chỉ đạo rà soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn bảo đảm đồng bộ với việc sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

“Trước mắt, giữ nguyên số lượng thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ, không tuyển chọn thêm thành viên mới; việc sắp xếp, bố trí lực lượng phải bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, không thực hiện cắt giảm cơ học số lượng thành viên làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng” – UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu.

Hoàn thành kiện toàn trước ngày 8/7

Cũng theo UBND tỉnh Hưng Yên, thực hiện sắp xếp, bố trí lực lượng hiện có vào các thôn, tổ dân phố mới sau sáp nhập, bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên; bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng, không để phát sinh khoảng trống trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, phải bảo đảm mỗi thôn, tổ dân phố có 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên.

Việc lựa chọn, công nhận Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phải bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; căn cứ phẩm chất, năng lực, trình độ, sức khỏe, uy tín, kinh nghiệm công tác và yêu cầu nhiệm vụ thực tế tại địa phương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiện toàn, ban hành quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và công nhận các chức danh theo quy định; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận đối với các trường hợp không tiếp tục giữ chức danh Tổ trưởng, Tổ phó do yêu cầu sắp xếp, kiện toàn; hoàn thành trước ngày 8/7/2026.

Căn cứ nguồn kinh phí đã được giao trong dự toán ngân sách năm 2026, tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 803/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời bố trí địa điểm, nơi làm việc và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương.

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau sắp xếp, sáp nhập, UBND tỉnh Hưng Yên thông tin, trong thời gian chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của cơ quan có thẩm quyền, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 803/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và các quy định hiện hành.