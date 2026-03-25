Hưng Yên tổ chức thành công bầu cử - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Hưng Yên vừa qua được đánh giá là một trong những kỳ bầu cử thành công, đặc biệt trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sáp nhập, mở rộng quy mô và không gian phát triển. Thành công này không chỉ thể hiện ở tỷ lệ cử tri đi bầu cao, không phát sinh khiếu nại, tố cáo, mà còn ở chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ về kết quả này, ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, thành công của cuộc bầu cử đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và sự đồng thuận cao của cử tri.

Chỉ đạo sát sao, chuẩn bị đồng bộ – yếu tố quyết định thành công cuộc bầu cử

Theo ông Lê Xuân Tiến, một trong những yếu tố then chốt là sự chỉ đạo sát sao, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp đã ban hành số lượng lớn văn bản hướng dẫn, đảm bảo mọi khâu đều được triển khai đúng quy định.

“Công tác chuẩn bị được triển khai rất bài bản. Tỉnh đã tổ chức vận hành thử nghiệm Chương trình khai mạc và thực hành quy trình bỏ phiếu bầu cử đối với 100% các tổ bầu cử trên toàn tỉnh (2.451 tổ bầu cử). Qua đó, chúng tôi kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh những nội dung còn chưa phù hợp, bảo đảm các khâu tổ chức được thực hiện thống nhất, đúng quy định”, ông Tiến cho biết.

Bên cạnh đó, điều kiện khách quan thuận lợi cũng góp phần quan trọng. Thời tiết đẹp, địa bàn chủ yếu là đồng bằng, giao thông thuận tiện, tạo điều kiện để cử tri tham gia đông đủ. Không khí ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đáng chú ý, kinh phí phục vụ bầu cử được cấp kịp thời, đầy đủ. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí khang trang, thống nhất; cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, tạo tâm lý phấn khởi cho cử tri.

Ông Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc theo quy trình hiệp thương ba bước, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

“Hồ sơ ứng cử viên được thẩm tra rất chặt chẽ, đặc biệt là về tiêu chuẩn chính trị. Chúng tôi lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân”, ông Tiến nói.

Một điểm mới của kỳ bầu cử lần này là chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt, nhất là ở cấp xã. Việc cơ cấu đại biểu không còn phụ thuộc vào yếu tố thôn, xóm hay dòng họ như trước, mà hướng tới lựa chọn những người có trình độ, năng lực thực sự. Sau sáp nhập, đội ngũ đại biểu được tinh gọn nhưng chất lượng cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vận hành bộ máy chính quyền địa phương ổn định, tạo nền tảng phát triển

Sau bầu cử, HĐND các cấp sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh lãnh đạo, nhanh chóng đưa bộ máy vào vận hành ổn định. Theo ông Lê Xuân Tiến, với đội ngũ đại biểu có trình độ cao, việc ban hành chính sách và điều hành phát triển kinh tế – xã hội sẽ hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, tâm lý cử tri có sự chuyển biến tích cực. “Người dân không còn tâm lý phân biệt địa giới hành chính, mà đồng thuận, gắn kết hơn. Đây là yếu tố rất quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển”, ông Tiến chia sẻ.

Trong thời gian tới, ông Lê Xuân Tiến cho biết, HĐND tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy mạnh công tác giám sát trên nhiều lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế – xã hội, quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch…

“HĐND không chỉ ban hành chính sách mà còn phải theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện. Tránh tình trạng giám sát xong nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn”, ông Tiến nhấn mạnh.

Một điểm mới là sẽ phát huy vai trò giám sát của từng đại biểu. Các đại biểu có thể chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở, trực tiếp giám sát và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, theo ông Lê Xuân Tiến, sau sáp nhập, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số - một mục tiêu đầy thách thức. Do vậy, để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần khai thác hiệu quả dư địa phát triển và có chiến lược thu hút đầu tư phù hợp.

“Chúng tôi định hướng thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường. Những ngành thâm dụng lao động, giá trị thấp sẽ dần được thay thế”, ông Tiến cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tiến, việc thu hút đầu tư hiện nay không đơn giản, do doanh nghiệp cân nhắc rất kỹ các yếu tố như hạ tầng, chi phí, môi trường đầu tư. Do đó, một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Khi hạ tầng được cải thiện, chi phí logistics giảm, khả năng thu hút đầu tư sẽ tăng lên. Đồng thời, tỉnh định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp quy mô lớn ở khu vực phía Nam, tạo cực tăng trưởng mới, góp phần cân bằng phát triển giữa các vùng.

Cùng với phát triển kinh tế, vấn đề môi trường được đặt ra ngày càng cấp thiết. Ông Lê Xuân Tiến thông tin, tỉnh sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý nước thải, khí thải.

“Chúng tôi yêu cầu các khu công nghiệp phải có hệ thống quan trắc tự động, kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường”, ông Tiến nói.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đối với đại biểu HĐND ngày càng cao. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được chú trọng, đặc biệt là kỹ năng giám sát và phân tích chính sách.

“Đại biểu phải hiểu thì mới giám sát được, mới nói được. Vì vậy, việc nâng cao năng lực là rất quan trọng”, ông Tiến nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, thành công của cuộc bầu cử vừa qua không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn là biểu hiện của niềm tin và sự đồng thuận của người dân. Trong bối cảnh mới, Hưng Yên đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng đội ngũ đại biểu chất lượng cao, địa phương được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.