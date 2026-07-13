Kế hoạch hành động 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

100 ngày tạo chuyển biến thực chất

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo số 25-TB/CQTTBCĐ, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Theo đó, Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị.

Kế hoạch hướng tới tạo bước chuyển rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của bốn khối cơ quan gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn, dựa trên dữ liệu. Đồng thời, đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và bảo đảm an ninh mạng; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, cát cứ dữ liệu, trùng lặp hệ thống cũng như việc chậm triển khai, chậm giải ngân dù đã được bố trí nguồn lực.

Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị. Ảnh minh họa

"Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả"

Theo kế hoạch, việc triển khai phải bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Người đứng đầu cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về sản phẩm cuối cùng; cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ đối với phần việc được giao. Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo quy định nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chí và có minh chứng kiểm chứng được.

Đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, sản phẩm phải được đưa vào vận hành, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả. Không công nhận hoàn thành đối với sản phẩm mới ở dạng dự thảo, chưa được ban hành, phê duyệt hoặc chưa đưa vào sử dụng, trừ trường hợp nhiệm vụ được giao là hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai đồng bộ giữa các khối cơ quan và địa phương; ưu tiên dùng chung, tích hợp, chia sẻ và tái sử dụng các nền tảng số. Không đầu tư mới các hệ thống, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu có chức năng trùng lặp nếu đã có nền tảng dùng chung đáp ứng yêu cầu.

Song song đó, các hệ thống trọng yếu phải được xác định và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ. Những hệ thống thông tin quan trọng phải được kiểm thử độc lập, có phương án ứng cứu, sao lưu và khôi phục dữ liệu trước khi vận hành chính thức.

Tiến độ thực hiện sẽ được cập nhật hằng tuần, hằng tháng trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

Theo kế hoạch, phạm vi triển khai tập trung vào 10 nhóm vấn đề gồm: Thể chế; Hạ tầng số; Dữ liệu số; Nền tảng số; Dịch vụ công trực tuyến; Kinh tế số; Xã hội số; Nguồn nhân lực; Tài chính, giải ngân; Kỷ luật thực thi và tuân thủ.

Đối tượng thực hiện là các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kế hoạch được triển khai trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Trong thời gian này, nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành theo mốc thời gian cụ thể. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hoàn thành ba văn bản của khối Đảng trước ngày 31/7/2026.

Đến ngày 30/9/2026, các bộ, ngành phải hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản còn nợ đọng và văn bản hướng dẫn thi hành các luật về chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; trình Nghị quyết về phát triển công dân số; cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; đồng thời ban hành đồng bộ các quy chế quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng đối với các nền tảng, kho dữ liệu và hệ thống số của Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước.

Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy bốn khối gồm Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong thời hạn 100 ngày.

Hằng tháng, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trên Hệ thống theo dõi nghị quyết. Người đứng đầu các cơ quan được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, sản phẩm đầu ra và kết quả thực hiện; trực tiếp chỉ đạo, phân công lãnh đạo phụ trách, xác định đầu mối thường trực và cập nhật đầy đủ thông tin, kế hoạch trên hệ thống theo dõi.

Các cơ quan phải chủ động xây dựng kế hoạch, huy động và điều phối nguồn lực; đồng thời triển khai song song các thủ tục về đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, tạo lập dữ liệu, đào tạo, bảo đảm an ninh mạng và giải ngân kinh phí, không chờ đủ mọi điều kiện mới bắt đầu thực hiện.

Đối với nhiệm vụ liên ngành, cơ quan chủ trì có trách nhiệm phân công rõ trách nhiệm, sản phẩm và thời hạn của từng cơ quan phối hợp; chủ động tháo gỡ khó khăn hoặc báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Công khai danh sách cơ quan chậm tiến độ

Theo kế hoạch, các cơ quan phải tự kiểm tra, đánh giá tiến độ hằng tuần. Nếu nhiệm vụ có nguy cơ chậm từ 5 ngày trở lên, phải lập tức triển khai phương án khắc phục và báo cáo cấp trên trực tiếp. Trường hợp đã áp dụng các biện pháp nhưng vẫn không thể hoàn thành đúng hạn do nguyên nhân khách quan, cơ quan chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/10/2026 đối với các nhiệm vụ thật sự cần thiết, cấp bách.

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ thiết lập bảng điều hành trên hệ thống theodoinq.dcs.vn, ban hành biểu mẫu báo cáo, tiêu chí xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, quy tắc cập nhật minh chứng và cơ chế cảnh báo sớm. Ban chỉ đạo sẽ theo dõi thường xuyên các nhiệm vụ trọng điểm, tổng hợp báo cáo hằng tuần với Phó Trưởng Ban Thường trực, báo cáo Ban Chỉ đạo hằng tháng và công khai danh sách các nhiệm vụ, cơ quan chậm tiến độ. Sau khi kết thúc 100 ngày, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện.

Về cơ chế kiểm tra, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc đánh giá sẽ dựa trên sản phẩm thực tế, dữ liệu vận hành và trải nghiệm người dùng; ưu tiên kiểm tra trực tiếp, đánh giá độc lập và khảo sát ngẫu nhiên. Các cơ quan chủ trì phải cung cấp đầy đủ văn bản, sản phẩm đã được ban hành hoặc đưa vào sử dụng; số liệu người dùng, chỉ số hiệu năng, mức độ an toàn hệ thống; các số liệu về thời gian, chi phí, thủ tục được cắt giảm cũng như ý kiến phản hồi của cơ quan, người dân và doanh nghiệp.

Đối với chế độ báo cáo, các cơ quan, đơn vị phải cập nhật tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện hằng tuần, hằng tháng trên hệ thống hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Báo cáo phải phản ánh đúng tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện, kèm theo số liệu và minh chứng kiểm chứng được. Trường hợp báo cáo không chính xác, người phê duyệt báo cáo và cơ quan báo cáo phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.