Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị TƯ 3 về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức
VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kế hoạch số 06-KH/TW, ngày 28/7/2026)
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