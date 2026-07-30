Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị TƯ 3 về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kế hoạch số 06-KH/TW, ngày 28/7/2026)

Toàn văn Kế hoạch số 06-KH/TW trong file đính kèm.

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Nghiên cứu hình thành các đơn vị cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, dẫn dắt VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển.