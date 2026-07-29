Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai

Người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi cũ

VOV.VN - Trung ương yêu cầu sửa Luật Đất đai và các luật liên quan theo hướng các dự án tái định cư phải bảo đảm hạ tầng, dịch vụ, quan tâm đến sinh kế người dân. Cụ thể hóa nguyên tắc người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ