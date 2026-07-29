Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai

VOV.VN - Trung ương yêu cầu sửa Luật Đất đai và các luật liên quan theo hướng các dự án tái định cư phải bảo đảm hạ tầng, dịch vụ, quan tâm đến sinh kế người dân. Cụ thể hóa nguyên tắc người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
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VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển.
VOV.VN - Quy định mới về những điều đảng viên không được làm bổ sung hành vi có tính thời sự như như “Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”.
VOV.VN - Quy định mới về những điều đảng viên không được làm bổ sung hành vi có tính thời sự như như “Lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”.