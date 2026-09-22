Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em của lãnh đạo và nhân dân Lào; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào; chúc mừng những thành tựu Lào đạt được và tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X. Đồng chí cũng thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Toàn cảnh hội đàm

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt – Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng và phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề chiến lược.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là năng lượng, giao thông - vận tải và hạ tầng biên giới; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith. Hai bên thông báo cho nhau những nét lớn về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, nhất là những nhiệm vụ sau Đại hội Đảng của mỗi nước. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và không gian phát triển cho mỗi nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại hội đàm

Phó Thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith chào mừng và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lần đầu tiên đến thăm Lào trên cương vị mới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam; khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó tin cậy chính trị ở mức cao, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ và hợp tác kinh tế, đầu tư có chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án trọng điểm; hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, giữa các bộ, ngành, địa phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasit tại hội đàm

Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược”, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, địa phương và giao lưu nhân dân; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm công trường dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027), qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã thăm Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam, đến thực địa kiểm tra tiến độ và chỉ đạo triển khai một số dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân và Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.