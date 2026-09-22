English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Lào

Thứ Ba, 07:16, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHDCND Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm làm việc tại Lào ngày 21/9/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua, tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc
pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 2
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí anh em của lãnh đạo và nhân dân Lào; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào; chúc mừng những thành tựu Lào đạt được và tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X. Đồng chí cũng thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 3
Toàn cảnh hội đàm

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt – Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác quan trọng và phối hợp chặt chẽ trên các vấn đề chiến lược.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là năng lượng, giao thông - vận tải và hạ tầng biên giới; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Lào Saleumxay Kommasith. Hai bên thông báo cho nhau những nét lớn về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, nhất là những nhiệm vụ sau Đại hội Đảng của mỗi nước. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và không gian phát triển cho mỗi nước.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 4
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại hội đàm

Phó Thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith chào mừng và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lần đầu tiên đến thăm Lào trên cương vị mới; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam; khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

Hai Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó tin cậy chính trị ở mức cao, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ và hợp tác kinh tế, đầu tư có chuyển biến tích cực. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 638 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án trọng điểm; hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, giữa các bộ, ngành, địa phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 5
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasit tại hội đàm

Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược”, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, địa phương và giao lưu nhân dân; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông.

pho thu tuong thuong truc pham gia tuc tham va lam viec tai lao hinh anh 6
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm công trường dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027), qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã thăm Công viên Hữu nghị Lào – Việt Nam, đến thực địa kiểm tra tiến độ và chỉ đạo triển khai một số dự án hợp tác trọng điểm, trong đó có Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Trung tâm Quản lý dữ liệu dân cư và căn cước công dân và Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam.

ava_23.jpg

Phó Thủ tướng: Logistics là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia

VOV.VN - Chiều 21/9, tại Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp UBND thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn logistics vùng lần thứ VII với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Diễn đàn.

Cảnh Thành/VOV-Vientiane
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực thăm các công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào
Phó Thủ tướng Thường trực thăm các công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.

Phó Thủ tướng Thường trực thăm các công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Thường trực thăm các công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm một số công trình, dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào tại Thủ đô Vientiane.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng nay, 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ) sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng nay, 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ) sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Sáng nay 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

VOV.VN - Sáng nay 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật đất đai (sửa đổi). Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi ban hành.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội