Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng uỷ Chính phủ với các đảng uỷ trực thuộc diễn ra chiều 25/9 tại Hà Nội cho thấy, 9 tháng qua, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình, kế hoạch cụ thể tới từng cấp, ngành, địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành một khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác; thực hiện tốt chức năng kiến tạo, xây dựng thể chế, chiến lược, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát và thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị

Những nỗ lực của Đảng uỷ Chính phủ đã góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy, các động lực mới được thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Do đó, tăng trưởng GDP 06 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2011. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, cùng nhau trao đổi về các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nêu ý kiến về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hoà cho biết: "Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ xác định cần tiếp tục vai trò tham mưu tiếp tục theo dõi đôn đốc thực hiện chương trình hành động với tinh thần 6 rõ, các nhiệm vụ phải được quản lý chặt chẽ tiến độ sản phẩm, nhất là nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2026 cần được rà soát thường xuyên, kịp thời nhận diện nguy cơ chậm tiến độ để tham mưu chỉ đạo. Tăng cường kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, phòng ngừa từ sớm từ xa để góp phần xử lý những điểm nghẽn, các dự án công trình, tài sản, nguồn lực nguy cơ thất thoát, lãng phí - để phục vụ phát triển".

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026 là rất nặng nề, trong đó trọng tâm là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Chính phủ giữ vai trò nòng cốt.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp ủy cần tập trung rà soát, cập nhật việc thể chế hóa, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ và các nghị quyết của cấp ủy trực thuộc. Thường xuyên bổ sung, cập nhật các kết luận, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào chương trình hành động, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; chủ động xây dựng chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu, các đảng uỷ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy chủ động tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị: "Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2026 nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng tôi đề nghị các đồng chí thường trực, các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực - thúc đẩy tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế trong tháng cuối năm. Hoàn thiện về thể chế, cơ chế chính sách tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực".