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Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ Tư, 18:52, 29/07/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Ngọc Thành

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Toàn văn Kết luận số 75-KL/TW xem tại đây.

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5 nhóm quan điểm mới trong kết luận của Trung ương về bảo vệ môi trường

VOV.VN - Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tại các đô thị đặc biệt, tỷ lệ số ngày có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt tối thiểu 80%. 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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