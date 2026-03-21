Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội

Thứ Bảy, 16:29, 21/03/2026
VOV.VN - Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội.

Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

>> Danh sách chính thức 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội khóa XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, là Tổng Bí thư khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; XVI.

Trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng, Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Phó Tổng cục trưởng phụ trách rồi Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tô Lâm.

Ngày 3/8/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo danh sách được công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng.

Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Theo báo cáo, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68%. 4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc bầu cử có quy mô lớn, yêu cầu cao nhất từ trước đến nay
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay và diễn ra bình đẳng, dân chủ, công khai, đúng phát luật.

Cuộc bầu cử thành công - Dấu ấn trong kỷ nguyên mới
VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt gần 100%. Ấn tượng không chỉ ở mức độ tham gia rộng khắp của cử tri, mà còn ở những đổi mới trong tổ chức và yêu cầu về chất lượng đại biểu cơ quan dân cử.

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt gần 100%. Ấn tượng không chỉ ở mức độ tham gia rộng khắp của cử tri, mà còn ở những đổi mới trong tổ chức và yêu cầu về chất lượng đại biểu cơ quan dân cử.

Hưng Yên: Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu, không phải bầu lại, bầu thêm
VOV.VN - Hưng Yên đã bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm, bảo đảm đúng quy định và đồng thuận cao.

VOV.VN - Hưng Yên đã bầu đủ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm, bảo đảm đúng quy định và đồng thuận cao.

