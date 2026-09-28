Kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị đối với Tỉnh ủy Tuyên Quang

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 229 chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn đánh giá Ban thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, từng bước hoàn thiện các quy định về các khâu của công tác cán bộ. Việc hợp nhất tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được chủ động triển khai, từng bước phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm và tồn tại, chủ yếu tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, kết quả đạt được chưa đồng đều giữa các khâu và giữa các cấp. Trong số đó, một số hạn chế có tính cơ cấu, dài hạn như thiếu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ chuyên môn sâu; khó khăn trong thu hút nhân lực chất lượng cao; điều kiện cơ sở vật chất và hạ tầng số ở vùng sâu, vùng xa; thiếu nhà công vụ; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Đặc biệt, sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với cấp xã đã tăng lên rõ rệt nhưng năng lực đội ngũ, cơ chế quản lý và điều kiện bảo đảm ở một số nơi chưa được điều chỉnh tương ứng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đức Thắng/báo Nhân dân)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giữ vững tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương. Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu, tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra, chấn chỉnh quy trình quy hoạch, bổ nhiệm; củng cố nguồn cán bộ cấp xã; đảm bảo nguyên tắc phân cấp, phân quyền.

Chuyển mạnh từ “ban hành để triển khai” sang “tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất”. Thực hiện nghiêm đầy đủ các bước, quy trình của công tác cán bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng cụ thể, thực chất, gắn với sản phẩm và kết quả công việc, hoàn thành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ; nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, KPI phù hợp với từng vị trí, nhiệm vụ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Chủ động tạo, xây dựng nguồn cán bộ từ sớm, từ xa, đặc biệt quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có chuyên môn cao. Cùng với đó, cần quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số, phục vụ cho điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ sự phát triển của địa phương.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao 30 suất quà cho người cao tuổi của 3 xã: Sơn Dương, Minh Thanh, Tân Trào, động viên các cụ mạnh khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.