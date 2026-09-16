Tuyên Quang dồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2026

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao

Theo Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 10/9, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 106/166 nhiệm vụ được Trung ương giao thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2026, không có nhiệm vụ quá hạn.

Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: mục tiêu của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phải tạo chuyển biến thực chất giúp nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân.

Công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật ở cả 4 khối. Khối Đảng đã xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp tại 136/136 cơ quan (100%) với hơn 6.939 tài khoản; 100% đảng ủy xã, phường gửi, nhận, đọc văn bản mật; tỷ lệ xử lý văn bản toàn trình đạt 87,4% (xếp 12/34 tỉnh, thành ủy); số hóa hơn 423.500 trang tài liệu; 100% cán bộ được trang bị chữ ký số. Khối HĐND đạt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ trên hệ thống giám sát hoàn thành hoặc đúng thời hạn; 100% lãnh đạo HĐND, các Ban và Văn phòng thực hiện ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng; số hóa kỳ họp giúp giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí. Khối UBND có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96%, giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,2%. Tỉnh đạt 96,35 điểm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, xếp loại Xuất sắc, đứng 10/34 tỉnh, thành phố. Khối MTTQ đã triển khai “Mặt trận số” tại 124/124 xã, phường; Cổng Mặt trận số 24/7 tiếp nhận 159 ý kiến; hệ thống điều hành tác nghiệp triển khai tại 147 đơn vị với hơn 1.300 tài khoản, tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt 96%; 100% văn bản phát hành trên VNPT iOffice của cơ quan MTTQ tỉnh được ký số.

Tính đến 14/8/2026, Tuyên Quang đã cấp căn cước cho 1.765.700/1.873.853 người, đạt 94,23%; kích hoạt 1.367.226/1.454.237 tài khoản định danh mức 2, đạt 94,02%; 378/378 cơ sở y tế khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước/VNeID. Ứng dụng VNeID được khai thác hiệu quả trong phục vụ bầu cử, giao thông và các dịch vụ thiết yếu…

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong công tác chuyển đổi số năm 2026, trong những tháng cuối năm 2026, Tuyên Quang triển khai các giải pháp tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ có nguy cơ quá hạn; ưu tiên xử lý các vùng lõm sóng, thiếu điện, thiết bị và đường truyền yếu; đồng thời hoàn thiện kết nối, làm sạch, chia sẻ dữ liệu, nâng chất lượng dịch vụ công và Đề án 06. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân; rà soát thực trạng nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các đơn vị nhất là các xã, phường…

Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: mục tiêu của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phải tạo chuyển biến thực chất giúp nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ nâng cao chất lượng, đời sống Nhân dân. Từng thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi cơ quan, đơn vị phải tiếp tục quán triệt, nhận thức rõ quan điểm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, phương thức quan trọng quyết định sự phát triển; chuyển tư duy từ “hoàn thành nhiệm vụ hành chính/văn bản” sang “tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực tế”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hạt nhân và thước đo. Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ" gắn với điều kiện thực hiện, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Ông Hầu A Lềnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ “quản lý đề tài” sang "đặt hàng, giải quyết bài toán thực tiễn", có sự tham gia của doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý; cần rà soát lại toàn bộ đề tài, loại bỏ các đề tài mang tính lý thuyết, thiếu thực tiễn. Trong đó, xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2027 tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: nông - lâm nghiệp, dược liệu, du lịch, môi trường - thiên tai, logistics, y tế, giáo dục và quản trị chính quyền 2 cấp (đặc biệt là vùng sâu, vùng xa).

“Trong công tác đổi mới sáng tạo phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm thước đo; thúc đẩy ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, quản trị để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng. Đồng thời, rà soát, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ chậm, quá hạn; tuyệt đối không để tình trạng trì hoãn thủ tục hành chính, kéo dài thời gian phối hợp xử lý công việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm với các hoạt động chung; đóng góp có trách nhiệm với những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm tạo đột phá thực hiện Nghị quyết 57 ở địa phương”, ông Hầu A Lềnh đề nghị./.