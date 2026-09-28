Biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến

Khu dân cư là nơi nhận diện vấn đề an ninh từ sớm

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết khu dân cư là địa bàn quan trọng để nhận diện, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự từ sớm, từ cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao bằng khen tặng 54 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo bà Hà Thị Nga, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống và sự phát triển của công nghệ số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong nước, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.

Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó Công an nhân dân làm nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh nhân dân.

Tại khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, vận động tố giác tội phạm và chăm lo người nghèo, người yếu thế.

Trao tặng bằng khen cho 54 tập thể và 34 cá nhân

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá sau hơn 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư có nhiều chuyển biến tích cực.

Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc và phối hợp của lực lượng công an đã giúp Ban Công tác Mặt trận phát huy vai trò trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn còn phát triển chưa đồng đều. Việc triển khai chương trình phối hợp có nơi chưa thường xuyên, sâu sát; nội dung, hình thức chưa thực sự đổi mới, hiệu quả chưa cao.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2016-2026, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với nhân dân; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng. Cả nước hiện có 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 297.900 thành viên; 2.522 mô hình với 123.543 điểm được nhân rộng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các mô hình tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng khu dân cư an toàn và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Trong 10 năm, người dân đã tham gia vận động đầu thú, truy bắt 918 đối tượng truy nã, trốn thi hành án và phạm tội lẩn trốn; quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ hơn 3.700 người lầm lỗi tại cộng đồng. Người dân cũng tự giác giao nộp 18.592 khẩu súng, nòng súng, chủ yếu là súng tự chế, cùng nhiều đạn, thuốc nổ, pháo, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Trong 10 năm, cả nước tổ chức hơn 438.573 cuộc tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 117,57 triệu lượt người; tổ chức trên 52.000 điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã trao bằng khen tặng 54 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.