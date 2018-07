Khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh, Thành

Sáng 10/7, Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 9. Đây là kỳ họp thường lệ, tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tham dự kỳ họp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với đại biểu dự kỳ họp

Báo cáo của UBND TPHCM tại kỳ họp cho thấy, tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng qua tiếp tục ổn định, tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,86% (cùng kỳ năm ngoái là 7,76%); tỷ trọng ngành dịch vụ chất lượng cao tăng với 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 57,6% tổng sản phẩm nội địa; gần 21.500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 249.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,18 tỷ USD, tăng hơn 44% so với cùng kỳ…

Ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Nguyễn Thành Phong trao đổi trước phiên họp

Cùng với đó, HĐND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp, thách thức. Nổi cộm trong 6 tháng qua là một số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài mà các ngành chức năng và lãnh đạo thành phố phải tập trung giải quyết, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển.

Các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người, có hành vi chống phá, gây mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực phản động dù được xử lý kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình nhưng vẫn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố.

Các dự án giải quyết tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường chưa được thực hiện nhanh, tiếp tục gây áp lực cho phát triển và đời sống người dân.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý, KT-XH thành phố còn một số hạn chế, yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục, như tăng trưởng chưa đúng tiềm năng, thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh nhiều lĩnh vực giảm, cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy còn cồng kềnh, 7 chương trình đột phá chậm phát huy. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tội phạm, cháy nổ còn diễn biến phức tạp khiến nhân dân lo lắng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp

Tất cả những vấn đề ảnh hưởng đến tình hình kinh tế- xã hội, an ninh trật tự, đời sống của người dân thành phố sẽ được các đại biểu xem xét, phân tích, thảo luận, đưa ra các giải pháp để thành phố tiếp tục phát triển, thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh đánh giá tình hình 6 tháng thì cũng là dịp nhìn lại bước phát triển trong 2,5 năm của nhiệm kỳ. Xác định những việc phải làm trong 6 tháng cuối năm nay. Rất mong được lắng nghe ý kiến đóng góp, sáng kiến của HĐND cho thành phố, cho UBND và cũng là cho cấp ủy".

** Sáng cùng ngày, dự và phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị lãnh đạo thành phố cần phát huy thế mạnh là trung tâm phát triển khu vực miền Trung- Tây nguyên, nâng cao vị thế của Hội đồng nhân dân các cấp trong các lĩnh vực hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng ông Nguyễn Nho Trung vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng ông Nguyễn Nho Trung , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021; chúc mừng ông Lê Minh Trung vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và ông Đặng Việt Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, nhất là trong 6 tháng của năm 2018, tuy phải vượt qua nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, lãnh đạo thành phố đã nhận được đồng lòng của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quốc phòng- an ninh và củng cố chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên khai mạc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, Đà Nẵng là địa phương có quyết tâm cao, tập trung chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu đặt ra trong năm nay là “năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Biểu dương thành phố tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây dựng có bước chấn chỉnh quan trọng; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại có bước tiến bộ so với năm trước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là đổi mới, tổ chức giải trình giữa 2 Kỳ họp được phát huy; Triển khai hoạt động giám sát theo chuyên đề về hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố; Coi trọng công tác dân nguyện, công tác tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cần giải quyết có hiệu quả các hạn chế, yếu kém; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục- đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; Tiếp tục bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày, bàn và giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh được cử tri quan tâm, nhất là những cam kết của lãnh đạo thành phố với người dân về môi trường, quy hoạch phát triển đô thị, giao thông…

** Cũng trong sáng 10/7, HĐND tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa XIV, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Ngoài ra, kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua 6 nghị quyết quan trọng về đặt tên đường phố, công trình công cộng; phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020...

Trước khi bước vào bàn, thảo luận và thông qua các nội dung chính của kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua diễn biến thiệt hại do đợt mưa lũ những ngày diễn ra cuối tháng 6 vừa. Theo đó, đến nay địa phương đã có 25 người chết, mất tích và đến nay vẫn còn 9 người chưa tìm thấy xác; hiệt hại về tài sản ước trên 414 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, chung tay khắc phục của các tổ chức, cá nhân; các địa phương trong cả nước; các bộ, ban, ngành Trung ương cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, do con số thiệt hại hiện vượt quá khả năng của địa phương, nên rất cần sự hỗ trợ thêm của Trung ương để địa phương sớm khắc phục.

Dự kiến kỳ họp HĐND tỉnh Lai Châu lần thứ 7 sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7./.

