Hội nghị lần này sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác…

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Ngọc Thành)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo; trong nước, sau thành công của Đại hội XIV và cuộc “Tổng tuyển cử lần thứ 16” chúng ta đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, nhưng cũng đối mặt với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn đối với Hội nghị lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ: “Phải quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới để Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, bằng thể chế đồng bộ hơn, bằng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, bằng nêu gương mạnh mẽ hơn, bằng lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn, bằng phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, bằng đôn đốc thực hiện sát hơn, bằng tổng kết thực tiễn kịp thời hơn, bằng phản ứng chính sách nhanh hơn trước những biến động lớn của thế giới và yêu cầu phát triển trong nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo là để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, phải “định vị” thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bởi đây không chỉ là công việc “giữ gìn nội bộ”, mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên. Đặc biệt, phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thành)

“Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của Trung ương phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn lần này phải được xem xét không chỉ bằng tư duy quản lý thông thường, mà bằng tư duy chiến lược để tạo ra tự chủ chiến lược, tạo ra động năng, động lực trước yêu cầu phát triển đất nước trong môi trường quốc tế biến động sâu sắc. Chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, từng đồng chí Ủy viên Trung ương phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử; nghiên cứu thật kỹ tài liệu, phát biểu thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn để khi đã quyết thì thống nhất rất cao. Tinh thần là Trung ương phải thật sự là trung tâm đoàn kết, là nơi hội tụ trí tuệ, đột phá về tư duy chiến lược, nghiêm về kỷ luật phát ngôn, về kỷ luật tổ chức, mạnh mẽ về tinh thần dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Dự kiến Hội nghị làm việc đến ngày 27/3/2026.