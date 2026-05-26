Khánh Hòa chỉ rõ “điểm nghẽn” sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Đây là những nội dung trọng tâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp của Tỉnh uỷ Khánh Hoà tổ chức hôm 26/5.

Tỉnh Khánh Hoà hiện có hơn 2,2 triệu dân, 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát sinh nhiều khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Tại hội nghị, các địa phương đã gửi 110 ý kiến phản ánh những vướng mắc trong tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và chuyển đổi số… Điển hình là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn tại cấp xã, nhất là các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng. Ông Phan Ninh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái cho biết, một bộ phận cán bộ cơ sở vẫn lúng túng khi xử lý các nhiệm vụ chuyên môn sâu hoặc công việc trên môi trường số.

“Anh em tập huấn về nhưng nhiều lĩnh vực chuyên sâu vẫn còn lơ mơ. Vì vậy, cần tăng cường tập huấn chuyên sâu hơn, đi thẳng vào vấn đề các địa phương thực tế còn vướng mắc như: xây dựng, quy hoạch, tài chính, phần mềm chuyển đổi số”, Ông Phan Ninh Thuận chia sẻ.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị chỉ rõ "điểm nghẽn" trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Không chỉ thiếu nhân lực, nhiều địa phương cho rằng việc phân cấp, phân quyền hiện nay chưa đi kèm đầy đủ nguồn lực và hướng dẫn chuyên môn tương ứng. Một số lĩnh vực phát sinh yêu cầu chuyên môn cao trong khi năng lực thực thi ở cơ sở chưa đồng đều, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, dù tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần bổ sung nguồn lực cho cấp xã với tổng kinh phí hơn 6.500 tỷ đồng nhưng nhiều địa phương vẫn chưa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho rằng, hạn chế lớn hiện nay là năng lực tham mưu, điều hành ngân sách ở cơ sở chưa theo kịp yêu cầu thực tế.

“Các cán bộ địa phương chưa có đủ kinh nghiệm để tham mưu sử dụng hết kinh phí đã được cấp, đến khi quyết toán năm 2025 rất nhiều địa phương dư thừa kinh phí đã được bố trí, dư rất nhiều, có địa phương dư đến 11 tỷ. Trong khi đó, địa phương lại chưa được đầy đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc”.

Hội nghị có sự tham gia lãnh đạo 65 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị cũng chỉ rõ, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung vận hành chưa ổn định khiến các địa phương gặp khó trong công tác quản lý, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện. Trước những “điểm nghẽn” này, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách tiền lương theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã; cho phép hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế ở giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền 2 địa phương cấp; bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành trực thuộc UBND cấp xã. Địa phương cũng đề xuất Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền mới.

Cùng với các kiến nghị đến Trung ương, tỉnh Khánh Hoà cũng xác định phải chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ông Trần Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhìn nhận, một số sở, ngành chưa chủ động hướng dẫn cơ sở từ sớm. Các cơ quan cấp tỉnh cần tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

“Cần chủ động trong công tác phối hợp từ việc nhỏ đến việc lớn, các lãnh đạo Sở cần phân công từng địa bàn. Vấn đề là sở, địa phương có nghĩ đến nhau hay không thôi, giám đốc các sở có nghĩ rằng các xã, phường đang vận hành như thế nào thôi. Những việc nêu ra ở đây chỉ trừ những việc mang tính khách quan còn việc chủ quan tôi tin chắc sẽ hạn chế rất nhiều”, Ông Trần Phong nhấn mạnh.