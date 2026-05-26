English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa chỉ rõ “điểm nghẽn” sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

Thứ Ba, 19:41, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong điều hành, chuyển đổi số và phân cấp cho cơ sở. Tuy nhiên, áp lực thiếu nhân lực, hạn chế chuyên môn, vướng cơ chế tài chính và bất cập thủ tục hành chính vẫn là những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

Đây là những nội dung trọng tâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp của Tỉnh uỷ Khánh Hoà tổ chức hôm 26/5. 

Tỉnh Khánh Hoà hiện có hơn 2,2 triệu dân, 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa. Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát sinh nhiều khó khăn từ thực tiễn cơ sở. Tại hội nghị, các địa phương đã gửi 110 ý kiến phản ánh những vướng mắc trong tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và chuyển đổi số… Điển hình là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn tại cấp xã, nhất là các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng. Ông Phan Ninh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái cho biết, một bộ phận cán bộ cơ sở vẫn lúng túng khi xử lý các nhiệm vụ chuyên môn sâu hoặc công việc trên môi trường số.

“Anh em tập huấn về nhưng nhiều lĩnh vực chuyên sâu vẫn còn lơ mơ. Vì vậy, cần tăng cường tập huấn chuyên sâu hơn, đi thẳng vào vấn đề các địa phương thực tế còn vướng mắc như: xây dựng, quy hoạch, tài chính, phần mềm chuyển đổi số”, Ông Phan Ninh Thuận chia sẻ.

khanh hoa chi ro diem nghen sau 1 nam van hanh chinh quyen 2 cap hinh anh 1
Tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị chỉ rõ "điểm nghẽn" trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Không chỉ thiếu nhân lực, nhiều địa phương cho rằng việc phân cấp, phân quyền hiện nay chưa đi kèm đầy đủ nguồn lực và hướng dẫn chuyên môn tương ứng. Một số lĩnh vực phát sinh yêu cầu chuyên môn cao trong khi năng lực thực thi ở cơ sở chưa đồng đều, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, dù tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần bổ sung nguồn lực cho cấp xã với tổng kinh phí hơn 6.500 tỷ đồng nhưng nhiều địa phương vẫn chưa sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho rằng, hạn chế lớn hiện nay là năng lực tham mưu, điều hành ngân sách ở cơ sở chưa theo kịp yêu cầu thực tế.

“Các cán bộ địa phương chưa có đủ kinh nghiệm để tham mưu sử dụng hết kinh phí đã được cấp, đến khi quyết toán năm 2025 rất nhiều địa phương dư thừa kinh phí đã được bố trí, dư rất nhiều, có địa phương dư đến 11 tỷ. Trong khi đó, địa phương lại chưa được đầy đủ trang thiết bị, điều kiện làm việc”.

khanh hoa chi ro diem nghen sau 1 nam van hanh chinh quyen 2 cap hinh anh 2
Hội nghị có sự tham gia lãnh đạo 65 xã, phường, đặc khu.

Hội nghị cũng chỉ rõ, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung vận hành chưa ổn định khiến các địa phương gặp khó trong công tác quản lý, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện. Trước những “điểm nghẽn” này, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách tiền lương theo vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã; cho phép hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế ở giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền 2 địa phương cấp; bổ sung biên chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập đa ngành trực thuộc UBND cấp xã. Địa phương cũng đề xuất Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền mới.

Cùng với các kiến nghị đến Trung ương, tỉnh Khánh Hoà cũng xác định phải chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền. Ông Trần Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhìn nhận, một số sở, ngành chưa chủ động hướng dẫn cơ sở từ sớm. Các cơ quan cấp tỉnh cần tăng cường phối hợp, bám sát địa bàn để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

khanh hoa chi ro diem nghen sau 1 nam van hanh chinh quyen 2 cap hinh anh 3
Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

“Cần chủ động trong công tác phối hợp từ việc nhỏ đến việc lớn, các lãnh đạo Sở cần phân công từng địa bàn. Vấn đề là sở, địa phương có nghĩ đến nhau hay không thôi, giám đốc các sở có nghĩ rằng các xã, phường đang vận hành như thế nào thôi. Những việc nêu ra ở đây chỉ trừ những việc mang tính khách quan còn việc chủ quan tôi tin chắc sẽ hạn chế rất nhiều”, Ông Trần Phong nhấn mạnh. 

ha_noi_phai_gan_phat_trien_voi_quoc_phong_1.jpg

Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội đóng trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa chính quyền địa phương 2 cấp cải cách hành chính chuyển đổi số địa phương chính quyền cơ sở
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

VOV.VN - Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Chiều 26/5, trong chương trình công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Chiều 26/5, trong chương trình công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo"
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo"

VOV.VN - Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Đưa Thủ đô trở thành đại đô thị sáng tạo"

VOV.VN - Chiều 26/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội