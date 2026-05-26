Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh thiên tài đã cùng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gần Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Nơi đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách chiến lược quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Công trình được xây dựng trên vùng đất giàu giá trị lịch sử, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoạt động dâng hương của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Theo chương trình công tác, sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà sẽ dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Sau đó sẽ cùng Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.