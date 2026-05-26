English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 19:08, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 26/5, trong chương trình công tác tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh thiên tài đã cùng Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gần Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. Nơi đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách chiến lược quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

pho thu tuong pham thi thanh tra dang huong tuong niem Dai tuong vo nguyen giap hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
pho thu tuong pham thi thanh tra dang huong tuong niem Dai tuong vo nguyen giap hinh anh 2
Khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Công trình được xây dựng trên vùng đất giàu giá trị lịch sử, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoạt động dâng hương của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Theo chương trình công tác, sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà sẽ dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Sau đó sẽ cùng Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Đại tướng Võ Nguyên Giáp Điện Biên Chiến thắng Điện Biên Phủ Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ lịch sử cách mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng
Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội đóng trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng

Hà Nội phải gắn phát triển với quốc phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng quân đội đóng trên địa bàn thành phố (TP) Hà Nội phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phương án ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.

AFF 2026: Xây dựng ASEAN hoà bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm
AFF 2026: Xây dựng ASEAN hoà bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm

VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 9-10/6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”, khẳng định nỗ lực của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng tự cường, gắn kết và phát triển vì người dân.

AFF 2026: Xây dựng ASEAN hoà bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm

AFF 2026: Xây dựng ASEAN hoà bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm

VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 9-10/6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”, khẳng định nỗ lực của Việt Nam và các nước ASEAN trong việc xây dựng một cộng đồng tự cường, gắn kết và phát triển vì người dân.

Ấm áp tình quê hương trên mảnh đất thiêng Udon Thani
Ấm áp tình quê hương trên mảnh đất thiêng Udon Thani

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước sở tại, nhất là cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani - trung tâm kiều bào lớn và lâu đời nhất tại Thái Lan.

Ấm áp tình quê hương trên mảnh đất thiêng Udon Thani

Ấm áp tình quê hương trên mảnh đất thiêng Udon Thani

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước sở tại, nhất là cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani - trung tâm kiều bào lớn và lâu đời nhất tại Thái Lan.

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Thủ tướng: Vĩnh Long phải xác lập mô hình mới cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội