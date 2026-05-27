Khánh Hòa có nhiều cách làm mới trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp

Thứ Tư, 11:00, 27/05/2026
VOV.VN - Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai nghiêm túc các nghị quyết, có nhiều mô hình sáng tạo, đồng thời yêu cầu khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế.

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành cùng các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 25. Về phía tỉnh Khánh Hòa có Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo Dự thảo Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn. Tỉnh cũng được đánh giá có nhiều cách làm mới, quyết liệt trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp, là địa phương đầu tiên công bố 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng trưởng kinh tế hai con số sau hợp nhất tỉnh.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 25 phát biểu ý kiến chỉ đạo

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai đồng bộ, bước đầu tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số và kinh tế số. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng công tác cán bộ và đánh giá KPI. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 tham dự hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc khách quan, trách nhiệm và cho biết tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ.

Tag: Khánh Hòa kiểm tra giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ông Trần Sỹ Thanh Nghị quyết 57
Khánh Hòa chỉ rõ “điểm nghẽn” sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong điều hành, chuyển đổi số và phân cấp cho cơ sở. Tuy nhiên, áp lực thiếu nhân lực, hạn chế chuyên môn, vướng cơ chế tài chính và bất cập thủ tục hành chính vẫn là những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.

Khánh Hòa rà soát, sắp xếp trụ sở dôi dư: Không để tài sản công bị lãng phí

VOV.VN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa đang đối mặt với bài toán xử lý hàng trăm trụ sở, nhà đất công dôi dư. Trong khi nhiều địa phương thiếu nơi làm việc thì không ít công sản lại đang bỏ trống, xuống cấp. Việc chậm sắp xếp, khai thác khiến nguy cơ lãng phí tài sản công ngày càng hiện hữu.

