Khánh Hòa có nhiều cách làm mới trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đinh Hữu Thành cùng các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 25. Về phía tỉnh Khánh Hòa có Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo Dự thảo Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn. Tỉnh cũng được đánh giá có nhiều cách làm mới, quyết liệt trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp, là địa phương đầu tiên công bố 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng trưởng kinh tế hai con số sau hợp nhất tỉnh.

Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được triển khai đồng bộ, bước đầu tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số và kinh tế số. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chú trọng công tác cán bộ và đánh giá KPI. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cảm ơn Đoàn kiểm tra, giám sát đã làm việc khách quan, trách nhiệm và cho biết tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.