Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng
VOV.VN - Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ.
Không gian Văn hóa Ấn Độ được xây dựng nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị cùng 100 đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Ấn Độ cho không gian này.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa Ấn Độ đến đông đảo người dân trên địa bàn.
Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn kết trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việc hình thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.