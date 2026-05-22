Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 14:39, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ.

Không gian Văn hóa Ấn Độ được xây dựng nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị cùng 100 đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Ấn Độ cho không gian này.

khanh thanh khong gian van hoa An Do tai lam Dong hinh anh 1
Các đại biểu dự lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng ở phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ).
khanh thanh khong gian van hoa An Do tai lam Dong hinh anh 2
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.
khanh thanh khong gian van hoa An Do tai lam Dong hinh anh 3
Ngay khi khánh thành, Không gian Văn hóa Ấn Độ thu hút nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, đọc sách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa Ấn Độ đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn kết trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việc hình thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

hoi_lang_keo.jpg

Độc đáo nghi thức “Phong áo Phật” tại Lễ hội làng Keo, Hà Nội

VOV.VN - Diễn ra vào đầu tháng 4 Âm lịch hằng năm, Lễ hội làng Keo (xã Thuận An, Hà Nội) không chỉ là không gian sinh hoạt tâm linh giàu bản sắc, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của vùng đất Kinh Bắc xưa. Năm 2024, lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Văn hóa Ấn Độ Lâm Đồng văn hóa giao lưu văn hóa hợp tác văn hóa
Văn hóa “lướt vô thức” mạng xã hội đang bào mòn đời sống thật của chúng ta?

VOV.VN - Từ thói quen “cầm điện thoại lên chỉ vài phút” rồi lướt đến hàng giờ, đến việc đi đâu cũng phải quay lại, đăng tải, cập nhật, mạng xã hội đang không chỉ thay đổi hành vi mà còn âm thầm định hình lại văn hóa sống, cảm xúc và cách con người cảm nhận giá trị thật của đời sống.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

Giữ hồn văn hóa dân tộc từ vùng Đất Sen Hồng đến lớp học tiếng Việt tại Campuchia

VOV.VN - Giữa dòng chảy hội nhập và nhịp sống hiện đại, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ vùng Đất Sen Hồng (Đồng Tháp) không chỉ dừng lại ở các di tích lịch sử. Niềm tự hào đang được kết nối dài qua biên giới, truyền lửa văn hóa Việt tới các lớp học tiếng Việt tại Campuchia.

“Happy Vietnam 2026” lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, hạnh phúc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” không chỉ là hoạt động truyền thông, mà còn góp phần xây dựng “thế trận thông tin tích cực” của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu.

Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 875/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam (Kế hoạch).

