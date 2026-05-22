Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Lâm Đồng

Không gian Văn hóa Ấn Độ được xây dựng nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về đất nước, con người và văn hóa Ấn Độ của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM đã hỗ trợ nhiều trang thiết bị cùng 100 đầu sách về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Ấn Độ cho không gian này.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng ở phường Phan Thiết (Bình Thuận cũ).

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngay khi khánh thành, Không gian Văn hóa Ấn Độ thu hút nhiều bạn trẻ đến tìm hiểu, đọc sách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức các hoạt động giao lưu, trưng bày và giới thiệu văn hóa Ấn Độ đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, gắn kết trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việc hình thành Không gian Văn hóa Ấn Độ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết văn hóa và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.