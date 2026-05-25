Khánh Hòa tuyển 417 công chức, bổ sung nhân lực cho cấp xã

Theo kế hoạch, toàn tỉnh tuyển dụng 417 chỉ tiêu đối với các vị trí việc làm tương ứng ngạch chuyên viên và tương đương. Trong đó, khối sở, ban, ngành cấp tỉnh tuyển 79 chỉ tiêu tại 52 vị trí việc làm thuộc 11 lĩnh vực; UBND các xã, phường tuyển 338 chỉ tiêu tại 28 vị trí việc làm thuộc 15 lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ công chức được tuyển dụng mới phải đảm bảo năng lực phục vụ người dân

Kế hoạch quy định 2 hình thức tuyển dụng gồm xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, xét tuyển áp dụng đối với các trường hợp thuộc diện thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của Chính phủ; các chỉ tiêu còn lại thực hiện theo hình thức thi tuyển.

Thi tuyển được tổ chức bằng trắc nghiệm kiến thức, năng lực chung và thi nghiệp vụ chuyên ngành. Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa nhận định, trong bối cảnh và yêu cầu của chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, nhân sự trúng tuyển cần thật sự có năng lực. UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các sở ngành, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thu hút người dân tham gia dự tuyển, kịp thời bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, nhất là tại cấp xã – nơi đang chịu áp lực lớn về khối lượng công việc sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cán bộ, công chức xã, phường ở tỉnh Khánh Hòa đang chịu nhiều áp lực với khối lượng công việc lớn

Ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa nói:“Qua kinh nghiệm tuyển dụng nhiều vị trí không có người nộp hồ sơ. Vì thế, các ngành, địa phương cần chuẩn bị nguồn rất quan trọng, để có người nộp hồ sơ vào để thi tuyển. Việc tuyển dụng không hề dễ dàng. Các địa phương cần chủ động tìm nguồn, giới thiệu họ nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng như các vị trí công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng…những lĩnh vực đó rất khó”.

Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã ở Hưng Yên VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đã và đang rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực phù hợp năng lực, tổ chức tuyển dụng bổ sung, đào tạo lại cán bộ ở các lĩnh vực còn thiếu.